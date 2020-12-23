О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

13 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра по его просьбе.

В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления взаимодействия Москвы и Каира, направленного на содействие скорейшему урегулированию кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Были также обсуждены некоторые первоочередные задачи наращивания российско-египетского взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.