О вступлении в силу Договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве между Россией и Египтом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 января официально вступил в силу Договор между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, подписанный 17 октября 2018 года в г.Сочи в ходе визита Президента АРЕ А.Сиси в Россию.

Документ предусматривает дальнейшее укрепление российско-египетского взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурной и других областях, определяет механизмы углубления координации между Москвой и Каиром на различных уровнях.

Вступление Договора в силу стало важной вехой на пути поступательного развития традиционно дружественных российско-египетских отношений.