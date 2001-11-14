О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Ирана в Москве К.Джалали

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

11 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Исламской Республики Иран в Москве Казема Джалали по его просьбе.

В ходе обстоятельной беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, Ливане, Йемене и в зоне Персидского залива, а также проблематику ближневосточного урегулирования.