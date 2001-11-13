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11.01.2116:45

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Йемена в Москве А.Аль-Вахейши

13-11-01-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

11 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Йеменской Республики (ЙР) в Москве Ахмеда Аль-Вахейши по его просьбе.

В ходе состоявшейся беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по складывающейся в Йемене военно-политической ситуации с акцентом на задачи нового, коалиционного Правительства ЙР, в которое впервые вошли представители Южного переходного совета (ЮПС). Значительное внимание было также уделено вопросам скорейшего налаживания в Йемене инклюзивного переговорного процесса в интересах прекращения вооруженной конфронтации на всей территории страны и создания общенациональных органов власти.

Затрагивались также некоторые актуальные вопросы двусторонней российско-йеменской повестки дня.

 

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