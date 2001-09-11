Об освобождении из пиратского плена российского гражданина

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

7 января освобождены гражданин России А.С.Лебедев вместе с еще тремя иностранными членами экипажа танкера «AGISILAOS», которые следовали из Республики Конго в Тоголезскую Республику и были похищены в результате пиратского нападения 30 ноября 2020 г.

В настоящее время моряки находятся в г. Порт-Харкорт (Нигерия), где проходят медицинский осмотр. Представители Посольства России в Нигерии и греческой судовладельческой компании «Capital Ship Management Corp» прорабатывают вопрос об организации скорейшего возвращения нашего соотечественника на Родину.

Освободить моряков удалось благодаря настойчивым и энергичным усилиям российских дипломатов в Нигерии и Бенине (посол России аккредитован в Того по совместительству), нигерийских и тоголезских властей, а также представителей компании-судовладельца. Выражаем признательность всем, кто способствовал безопасному вызволению россиянина из пиратского плена.

Пользуясь случаем, в очередной раз призываем наших сограждан, работающих по найму на иностранных судах, обратить самое пристальное внимание на то, что мореходство в Гвинейском заливе сопряжено с высокими рисками пиратских нападений, прямой угрозой для жизни и здоровья членов экипажей.