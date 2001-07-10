Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи с протестами в Вашингтоне

Вопрос: Как бы Вы могли прокомментировать протестные акции в Вашингтоне?

Ответ: События в Вашингтоне – внутреннее дело США.

При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в Соединенных Штатах архаична. Она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы. Это во многом явилось причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США.

Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории.