Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с началом работы нового состава Национальной ассамблеи Венесуэлы

5 января приступил к исполнению обязанностей новый состав законодательного органа Венесуэлы – Национальной ассамблеи, который был избран венесуэльскими гражданами в декабре прошлого года в установленные Конституцией сроки. Начало работы депутатов очередного созыва также прошло в строгом соответствии с основным законом страны. На заседании присутствовали официальные представители иностранных государств и работающих в Венесуэле ооновских структур.

Новым председателем Нацассамблеи избран Хорхе Родригес, известный венесуэльский политик, в разные годы занимавший посты Исполнительного вице-президента, Министра коммуникации и информации, Вице-президента по вопросам информации, культуры и туризма. В 2019-2020 гг. он внес значительный вклад в налаживание внутривенесуэльских переговоров в рамках «процесса Осло» и круглого стола национального диалога.

Поздравляем венесуэльский народ с началом важного этапа нормализации внутриполитической ситуации. Отмечаем конструктивный настрой руководства Нацассамблеи на запуск широкого переговорного процесса всех политических сил, в том числе не представленных в парламенте, по приоритетному решению стоящих перед Венесуэлой вызовов и задач в политической и социально-экономической областях. Ключевой предпосылкой для этого должна стать отмена незаконных антивенесуэльских санкций.

Новый состав парламента приведен к присяге в спокойной атмосфере, несмотря на очередные попытки дестабилизации внутриполитической обстановки, предпринятые радикалами накануне начала его работы. Решительно осуждаем силовые приёмы с целью расшатать ситуацию в Венесуэле. Подобные шаги – жест отчаяния экстремистски настроенных сил, не готовых признать новую политическую реальность. Те, кто стремится погрузить страну в хаос с помощью террористических атак и кровопролития, препятствуют нахождению переговорных развязок кризиса, делая ставку на сохранение и углубление раскола в венесуэльском обществе.

Убеждены, что это бесперспективный путь, чреватый тяжелыми последствиями. Важно, чтобы международное сообщество поддержало запуск мирного, политического, инклюзивного диалога между самими венесуэльцами в интересах оздоровления обстановки.

Со своей стороны подтверждаем решимость тесно сотрудничать с дружественной Венесуэлой, ее народом и законными властями. Будем и впредь укреплять отношения стратегического партнерства, которые устойчиво развиваются по многим направлениям, представляющим взаимный интерес. Полагаем важной активизацию контактов по межпарламентской линии, выступаем за выстраивание тесного конструктивного взаимодействия палат Федерального Собрания с новым составом Нацассамблеи.