О договоренностях по восстановлению отношений Катара с Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

По поступающей информации, на состоявшемся 5 января в саудовском городе Аль-Уля ежегодном саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) были приняты важные решения в направлении урегулирования продолжавшегося с середины 2017 г. кризиса вокруг Катара.

В специальном заявлении, которое, помимо глав делегаций стран-участниц ССАГПЗ, подписал Министр иностранных дел Египта С.Шукри, было объявлено о восстановлении отношений между Дохой, с одной стороны, и Эр-Риядом, Абу-Даби, Манамой и Каиром - с другой. Условлено также о прекращении упомянутой «четверкой» сухопутной, воздушной и морской блокады Катара. При этом подтверждена коллективная приверженность пяти арабских государств уважению национального суверенитета и независимости, а также невмешательству во внутренние дела друг друга и других стран.

В Москве приветствуют достигнутые в Аль-Уле договоренности, ставшие проявлением доброй воли руководителей стран ССАГПЗ и Египта, а также результатом соответствующих посреднических усилий, осуществлявшихся Кувейтом.

Рассматриваем итоги саммита как свидетельство принципиального настроя принимавших в нем участие государств положить конец спорам и разногласиям, восстановить взаимное доверие и добрососедские отношения. Рассчитываем, что такие намерения будут в полной мере реализованы на практике.

Выражаем также надежду, что урегулирование кризиса вокруг Катара будет способствовать продвижению в регионе Ближнего Востока и Северной Африки конструктивной, созидательной повестки дня. Считаем особенно важным, чтобы в рамках подобного подхода на первый план выходили задачи налаживания равноправного и уважительного диалога с участием всех расположенных в нем государств, создания ими коллективных механизмов реагирования на существующие вызовы и угрозы. По-прежнему убеждены, что только таким путем в этом районе мира можно обеспечить надежную безопасность, долгосрочную стабильность и устойчивое развитие.

Россия в свою очередь будет и впредь всемерно содействовать достижению указанных целей.