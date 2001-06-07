О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Государственным министром по иностранным делам Государства Катар С.Аль-Мурейхи

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

6 января по инициативе катарской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Государственным министром по иностранным делам Государства Катар Султаном Аль-Мурейхи.

В ходе беседы С.Аль-Мурейхи проинформировал об итогах проведенного 5 января в Аль-Уле (Королевство Саудовская Аравия) саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в котором принял участие Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани, а также о содержании подписанного совместного заявления Катара, Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Египта по вопросу нормализации отношений.

С российской стороны была дана высокая оценка результатам саммита и достигнутым на нем договоренностям. При этом подчеркнуто, что с самого начала возникшего в июне 2017 г. кризиса в Москве активно поддерживали усилия с целью преодоления разногласий между Катаром, с одной стороны, и упомянутыми четырьмя арабскими государствами - с другой, на путях конструктивного диалога, опирающегося на принципы взаимного уважения национального суверенитета и независимости, а также невмешательства во внутренние дела друг друга.