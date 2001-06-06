Об обмене поздравительными телеграммами между Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым и Министром иностранных дел и международного сотрудничества, по делам диаспоры Союза Коморских Островов Д.Дулькамалем по случаю 45-летия установления дипломатических отношений

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров и Министр иностранных дел и международного сотрудничества, по делам диаспоры Союза Коморских Островов Д.Дулькамаль обменялись поздравительными телеграммами по случаю 45-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами (6 января 1976 г.).

С.В.Лавров отметил, что Российская Федерация и Союз Коморских Островов традиционно поддерживают дружественные многоплановые связи, включая конструктивное взаимодействие на международной арене, и выразил уверенность, что взаимовыгодное российско-коморское сотрудничество в различных областях продолжит успешно развиваться на благо народов двух стран, в интересах укрепления мира и стабильности в Восточноафриканском регионе.

Д.Дулькамаль, в свою очередь, заверил в твердом настрое коморской стороны на дальнейшее наращивание взаимодействия с Российской Федерацией на политическом, торгово-экономическом и иных направлениях.