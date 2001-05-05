Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с возобновлением Ираном обогащения урана до 20 процентов на объекте в Фордо

Внимательно следим за ситуацией в связи с проводимыми иранской стороной работами на объекте в Фордо по возобновлению обогащения урана до 20 процентов. Отмечаем, что вся подтверждённая информация на этот счёт поступает через МАГАТЭ. Инспекторы осуществляют постоянный мониторинг действий Тегерана, который заранее известил Агентство о соответствующих планах и проявляет открытость, выполняя все процедуры, предусмотренные Соглашением о всеобъемлющих гарантиях.

Данный вопрос не имеет отношения к соблюдению Ираном своих обязательств по Соглашению о всеобъемлющих гарантиях и Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). С этой точки зрения претензий к иранской стороне нет. Весь обогащаемый до 20 процентов материал находится под контролем МАГАТЭ. Агентство не фиксирует его переключения на использование в незаявленных целях, которые противоречили бы ДНЯО. Вместе с тем возобновление обогащения урана до 20 процентов является отступлением от договорённостей, зафиксированных в Совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД).

За последние годы у международного сообщества сложилось чёткое понимание, что первопричиной подобных отклонений являются систематические грубые нарушения международных обязательств со стороны США, которые вопреки статье 25 Устава ООН не соблюдают резолюцию СБ ООН 2231 и сознательно создают препятствия её выполнению другими странами. Вновь напоминаем, что проект СВПД по перепрофилированию Фордо на производство стабильных изотопов давно находится под санкционным прицелом Вашингтона, что абсолютно неприемлемо.

Отдаём должное регулярным заявлениям иранского руководства о готовности вернуться к полному соблюдению требований СВПД с учётом тщательно выверенного баланса интересов, на котором строились договорённости 2015 г. Факты, однако, таковы, что теперь потребуются дополнительные усилия и затраты для того, чтобы снова привести площадку в Фордо в соответствие с СВПД. Это имеет принципиальное значение также для продолжения работ по перепрофилированию данного объекта, что является неотъемлемой частью «ядерной сделки». Таким образом, задача по созданию условий для устойчивой реализации всеобъемлющих договорённостей существенно усложнилась.

В ходе министерской встречи 21 декабря с российской стороны неоднократно подчёркивалось, что рецепты для нормализации вокруг СВПД заложены в нём самом: это путь последовательного выполнения договорённостей всеми странами, которые их разрабатывали и заключали. В консенсусном совместном заявлении был прочерчен вектор дальнейшего движения вперёд. Все страны-участницы СВПД, в том числе Иран, высказались по поводу необходимости вплотную заняться сохраняющимися вызовами осуществлению Плана действий, добиваясь от США немедленного отказа от подрывного курса и выполнения обязательств, вытекающих из резолюции СБ ООН 2231 без всяких предварительных условий. Когда это произойдёт, Тегеран должен быть готов ответить взаимностью. Исходим из того, что именно на это следует направить всю имеющуюся энергию, сосредоточенно и на коллективной основе работая над устранением накопившихся проблем и не создавая новых.