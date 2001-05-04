О предварительных итогах президентских выборов в ЦАР

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Согласно заявлению Национального избирательного органа ЦАР (НИО) от 4 января с.г. победу на прошедших 27 декабря 2020 г. президентских выборах одерживает действующий Президент Центральноафриканской Республики Ф.А.Туадера, набравший по предварительным подсчетам НИО 53,9% голосов.

Отмечаем, что, несмотря на сложившуюся накануне дня голосования непростую обстановку в сфере безопасности, властям страны при активном содействии Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР) и международных партнеров удалось обеспечить условия для волеизъявления граждан в большинстве избирательных округов.

Выражаем надежду, что успешное проведение выборов будет способствовать нормализации ситуации в стране, консолидации всех конструктивно настроенных политических сил для укрепления гражданского мира, порядка и решения неотложных задач социально-экономического развития государства.