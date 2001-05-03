Об обмене поздравительными телеграммами между Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым и и.о. Министра иностранных дел Республики Судан О.Камареддином по случаю 65-летия установления российско-суданских дипломатических отношений

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5 января Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров и исполняющий обязанности Министра иностранных дел Республики Судан О.Камареддин обменялись поздравительными телеграммами по случаю 65-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Главы внешнеполитических ведомств дали высокую оценку достигнутому уровню российско-суданского сотрудничества в различных областях, включая доверительный политический диалог. Подчеркнули взаимный настрой Москвы и Хартума на поддержание и впредь тесной координации подходов двух стран по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня. Отметили общую нацеленность на дальнейшее активное развитие взаимовыгодного взаимодействия с упором на укрепление торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.