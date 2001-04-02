О нападении экстремистов в Республике Нигер

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

По поступившим сообщениям, 2 января два населенных пункта – Чома-Бангоу и Зарумадарейе, расположенные на северо-западе Нигера, подверглись вооруженным нападениям боевиков из террористической группировки «Боко Харам», в результате которых погибли 100 мирных граждан, имеются раненые.

В Москве решительно осуждают кровавую вылазку экстремистов, преследующую цель дестабилизировать ситуацию в Нигере, в том числе в контексте подготовки к проведению второго тура президентских выборов. Выражаем соболезнования руководству и народу Нигера в связи с многочисленными жертвами.