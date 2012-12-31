Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос РИА Новости относительно высказываний украинской стороны на тему Минских сообщений

Вопрос: В последнее время мы слышим из Киева различные высказывания на тему Минских соглашений. Суть их можно свести к одному – Украина эти договорённости не считает для себя обязательными и выполнять их не собирается. Под занавес уходящего года президент В.Зеленский заявил, что он лично вообще бы вышел из Минских соглашений. Как в МИД России относятся к такой позиции украинской стороны?

Ответ: К сожалению, Украина вместо того, чтобы предпринимать практические шаги по выполнению взятых на себя обязательств по Минским соглашениям, всячески стремится их игнорировать, создавая видимость активной деятельности по продвижению урегулирования в Донбассе. В Киеве не перестают заявлять о якобы недееспособности «Комплекса мер», необходимости его пересмотра. Так, полномочный представитель Украины в Контактной группе Л.М.Кравчук договорился до того, что назвал Минские соглашения в их нынешней редакции чуть ли не «главным препятствием к нормализации обстановки на юго-востоке».

Но откровеннее всех оказался президент В.А.Зеленский, заявивший о том, что Минские соглашения нужны Украине лишь для сохранения антироссийских санкций. Получается, что для Киева первостепенное значение имеет не лицемерно декларируемое установление мира и стабильности в стране, а грубая спекуляция на проблеме неурегулированности конфликта, ее использование в целях нанесения экономического ущерба России, привлечения западной помощи для спасения разваливающейся экономики Украины.

Украинской стороне пора прекратить заниматься демагогией и на деле приступить к ответственной работе по реализации положений «Комплекса мер» во всей их полноте и последовательности.