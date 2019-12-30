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О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
30 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра по его просьбе.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на проблематику урегулирования кризиса в Ливии. При этом был подтвержден настрой Москвы и Каира на дальнейшее укрепление внешнеполитической координации в плане содействия разрешению палестино-израильского и других существующих конфликтов в регионе на основе норм международного права.
Были рассмотрены также некоторые актуальные вопросы российско-египетского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.