О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

30 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра по его просьбе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на проблематику урегулирования кризиса в Ливии. При этом был подтвержден настрой Москвы и Каира на дальнейшее укрепление внешнеполитической координации в плане содействия разрешению палестино-израильского и других существующих конфликтов в регионе на основе норм международного права.

Были рассмотрены также некоторые актуальные вопросы российско-египетского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.