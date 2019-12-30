О взрывах на территории международного аэропорта столицы йеменского юга Адена

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

По поступающей информации, 30 декабря в момент прибытия из Эр-Рияда самолета с членами недавно сформированного Правительства Йеменской Республики на территории международного аэропорта Адена произошло несколько сильных взрывов.

В результате этой атаки, ответственность за которую пока на себя никто не взял, имеется большое количество человеческих жертв. При этом сообщается, что сами члены нового кабинета министров страны не пострадали и были вывезены под охраной в район правительственного комплекса «Маашик».

В Москве решительно осуждают этот преступный акт. Выступаем за проведение его тщательного и объективного расследования. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым.

Исходим из того, что дерзкое нападение на аэропорт Адена подтверждает необходимость скорейшего комплексного политического урегулирования затянувшегося военно-политического кризиса в Йемене. Убеждены, что без выработки всеми участниками внутрийеменского конфликта соответствующих компромиссных договоренностей невозможно добиться решения многочисленных проблем этой страны, включая обеспечение должного уровня общественной безопасности, а также решительную борьбу с находящимися на территории ЙР «Аль-Каидой на Аравийском полуострове», ИГИЛ и другими террористическими группировками.