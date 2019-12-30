Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с осквернением Вечного огня на мемориальном Кладбище освободителей Белграда

Разделяем возмущение сербской общественности в связи с имевшим место в ночь на 30 декабря актом вандализма в отношении Вечного огня на мемориальном Кладбище освободителей Белграда. В попытке бросить тень на братские отношения между народами России и Сербии какие-то негодяи не постеснялись оскорбить память советских и югославских воинов, павших в боях против фашистских оккупантов, – потушили пламя, доставленное недавно с Могилы Неизвестного Солдата в Москве, залили монумент краской.

Понятно, что эта дешевая преступная выходка неспособна пошатнуть основы, на которые опираются вековые российско-сербские узы, – нашу дружбу, закаленную общей историей, борьбой плечом к плечу против врагов, попиравших человеческие ценности, за свободу и независимость. Белградский Вечный огонь является одним из символов, напоминающих о высокой цене, которую мы вместе заплатили за мирное небо, возможность сегодня жить и строить, за свободу Европы. Видимо, кому-то это не по душе.

Признательны сербским властям за моментальную реакцию на инцидент. Не сомневаемся, что виновных найдут и привлекут к ответственности.