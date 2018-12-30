О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

30 декабря состоялись переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров с Министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой, находящимся в Москве с рабочим визитом.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов, связанных с развитием ситуации в Ливии и вокруг нее. При этом было с удовлетворением констатировано, что сохраняющийся на протяжении шести месяцев режим прекращения боевых действий создает благоприятные условия для продвижения межливийского политического процесса. В этом контексте отмечена необходимость активизации работы по формированию единых переходных органов власти в рамках Форума ливийского политического диалога, первый раунд которого прошел в Тунисе 9-14 ноября с.г.

Министры акцентировали важность дальнейшей активизации усилий международного сообщества при ведущей роли ООН с целью устойчивого продвижения межливийского переговорного процесса в интересах скорейшего вывода Ливии из затянувшегося острого кризиса.

С.В.Лавров подтвердил готовность России и далее энергично содействовать сближению позиций ливийских сторон с конечной целью достижения всеобъемлющего урегулирования на основе решений Международной берлинской конференции по Ливии, закрепленных резолюцией 2510 СБ ООН. При этом было подчеркнуто, что залогом успеха набирающего обороты межливийского диалога является участие в нем всех обладающих влиянием «на земле» политических сил, выступающих за сохранение территориальной целостности, единства и суверенитета ливийского государства.

Состоялся также заинтересованный обмен мнениями по проблематике урегулирования других конфликтов и кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, включая задачи эффективного противодействия международному терроризму.

В контексте предметного обсуждения вопросов двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в различных областях С.В.Лавров подчеркнул готовность российских экономоператоров возобновить работу в Ливии по мере нормализации военно-политической ситуации и создания в этой стране необходимых условий безопасности.