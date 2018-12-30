Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии М.Сиялой, Москва, 30 декабря 2020 года

Уважаемые дамы и господа,

У нас состоялись полезные переговоры с Министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) М.Сиялой. Он подтвердил приверженность ПНС выполнению решений, достигнутых на Белинской конференции по ливийскому урегулированию в январе 2020 г. и одобренных Советом Безопасности ООН. С удовлетворением констатировали, что за последние месяцы (начиная с августа), когда ливийские стороны сделали параллельные декларации с призывом прекратить боевые действия, ситуация стала существенно спокойнее. Тем не менее ситуация «на земле» хрупкая. В начале декабря с.г. были рецидивы возобновления боевых действий. Хорошо, что их удалось приглушить.

Мы с Министром М.Сиялой выступаем за то, чтобы соглашение, которое было подписано 23 октября с.г. в Женеве, формальная договоренность о прекращении боевых действий и о работе военного комитета в формате «5+5» по наблюдению за этой договоренностью и за тем, как она выполняется, уважалось всеми сторонами конфликта. Важно, что октябрьское соглашение о прекращении огня позволило активизировать и усилия на политическом треке. Отметили состоявшийся в Тунисе в ноябре с.г. первый раунд Форума ливийского национального диалога, завершившегося сближением подходов сторон к путям формирования единых временных органов власти и подготовки к проведению всеобщих выборов. Считаем это позитивным проявлением доброй воли ливийских сторон, хотя ожидания от первого раунда были более амбициозными. Наше общее мнение, что при подготовке новых раундов этого Форума необходимо более тщательно подходить к подбору участников, чтобы они были авторитетными представителями трех исторических регионов этой страны.

Выступаем за то, чтобы все международные игроки, которые так или иначе имеют влияние на территории Ливии и координировали свой подход, прежде всего, под эгидой Организации Объединенных Наций. Особое значение сохраняет проблема отсутствия полноценного специального представителя ООН по ливийскому урегулированию.

Регулярно рассматриваем проблематику других кризисных точек Ближнего Востока и Северной Африки. У нас общие подходы с ливийскими коллегами к Ситуации в Сирии, к решению сложных проблем, возникших на треке палестино-израильской проблематики, ближневосточному урегулированию в целом в соответствии с Арабской мирной инициативой, к ситуации в Персидском заливе и других горячих точках.

Обсудили перспективы двусторонних отношений в сфере экономики, торговли и инвестиций, военно-технического сотрудничества. В своё время были подписаны соглашения и контракты, которые приостановились после 2011 г., когда в результате агрессии НАТО страна была разрушена и началась гражданская война.

Выразили признательность Правительству национального согласия Ливии за предпринятые совместно с целым рядом других ливийских сторон и стран региона усилия, позволившие освободить незаконно удерживавшихся с мая 2019 г. российских граждан М.А.Шугалея и С.Суэйфана. Они благополучно вернулись домой. Заручились твердой поддержкой Министра М.Сиялы: если в будущем что-то подобное опять произойдет с нашими гражданами, нам предоставят всю необходимую информацию и доступ к таким лицам. В случае с М.А.Шугалеем и С.Суэйфаном этого, к сожалению, не происходило.

Призываем наших граждан в полной мере проявлять ответственность, когда они собираются в Ливию или заходят в ее территориальные воды, и не допускать противоправных с точки зрения ливийского законодательства действий.

В целом полезно поговорили, наметили конкретные шаги по продвижению по целому ряду важных направлений. Признателен Министру М.Сияле за интересную беседу.

Вопрос (задан обоим министрам, перевод с арабского): Командующий Ливийской национальной армией Х.Хафтар обещал приступить к изгнанию наемников и начать войну с теми, кого он назвал агрессорами. Со своей стороны, Министр обороны Правительства национального согласия С.Ан-Намруш подтвердил готовность отразить любую атаку и не допустить повторения событий 4 апреля 2019 г., намекая на нападение Х.Хафтара на Триполи. Как можно заключить политическое соглашение в свете отсутствия доверия между сторонами и интенсивного наращивания военного потенциала на линии соприкосновения?

С.В.Лавров (добавляет после М.Сиялы): Согласен с тем, что нужно всячески поощрять стороны к диалогу и противодействовать попыткам вернуться к воинственной риторике, тем более к угрозам возобновления военных действий.

Вопрос: В настоящее время отмечается провал политических решений конфликтов в Йемене, Сирии и Ливии. В чем, по Вашему мнению, причины политических неудач? Кто стоит за поддержанием региона Ближнего Востока в «подвешенном» состоянии – «ни мира, ни войны»?

С.В.Лавров: Не раз говорили о первопричинах нынешней ситуации. Они кроются в значительном конфликтном потенциале, сохраняющемся на Ближнем Востоке и Севере Африки. С тех пор, как в результате геополитических экспериментов Запада, попытавшегося использовать в своих интересах процессы «арабской весны», регион оказался отброшенным на десятилетия в своем развитии, стал генерировать террористическую угрозу, распространившуюся широко за его пределы, произошел миграционный кризис, подрыв экономических основ многих стран.

Мировое сообщество стремится помочь народам региона выйти из кризисов, найти договоренности, преодолеть последствия безрассудной политики натовцев и их союзников.

Не сказал бы, что мы наблюдаем (как Вы выразились) «провал» политических решений конфликтов в регионе. В упомянутых Вами Йемене, Сирии, Ливии сохраняются сложности, но налицо тенденция к повышению понимания важности политических решений. В этих трех конфликтных ситуациях все признают лидирующую, координирующую роль Организации Объединенных Наций. Видим прогресс в йеменском вопросе, контакты между саудовской коалицией и хуситами сохраняются. Есть подвижки и в контактах с Южным переходным советом. При активной поддержке России, Турции и Ирана как стран-гарантов «Астанинского процесса», ООН в Сирии удалось «завязать» устойчивый политический процесс, который продолжится в следующем месяце. Такую же тенденцию наблюдаем и в ливийском урегулировании. Предпринимаются интенсивные шаги самими ливийскими сторонами и внешними игроками для того, чтобы начавшийся Форум ливийского политического диалога стал устойчивым и привел к конкретным договоренностям о дальнейшей судьбе этой страны.

А вот где риски провала политических решений как никогда реальны – это палестино-израильский конфликт. Ситуация очень серьезная. Здесь так же, как и в других случаях, необходима ответственная, лидирующая роль ООН с целью возобновления прямых переговоров между палестинцами и израильтянами при поддержке «квартета» международных посредников и арабских государств. Ожидаем активных, инициативных шагов от нового Специального посланника Генсекретаря ООН по ближневосточному урегулированию Т.Веннесланда и от самого Генерального секретаря А.Гутерреша.

Вопрос: Здесь была упомянута угроза со стороны маршала Х.Хафтара. Но мы также слышали угрозы от Министра обороны Турции Х.Акара, посещавшего Триполи. Вы вчера встречались с Вашим турецким коллегой. На каком этапе находятся российско-турецкие переговоры по стабилизации обстановки в Ливии? Достаточно ли этих усилий?

Какие у Вас планы на Новый год? Как собираетесь его встречать? Когда выйдете на работу в новом году?

С.В.Лавров: После того, как в результате агрессии НАТО была полностью разрушена ливийская государственность были искушения превратить страну в арену противостояния внешних сил и геополитических игр с «нулевым» результатом. С тех пор было немало внешнеполитических инициатив, различных международных игроков, созывались конференции. Но совсем мало внимания уделялось работе непосредственно с ливийскими сторонами. Хотели решать все без их участия, а потом предлагать как единственный выход из ситуации.

Такой подход был изначально заложен и в концепцию состоявшейся в январе этого года Берлинской конференции по Ливии, которая у всех на слуху. В ходе подготовительной работы (перед Берлинской конференцией состоялось несколько раундов экспертных встреч) российские представители твердо настаивали на том, что необходимо пригласить противостоящие друг другу ливийские стороны и, обязательно, соседей Ливии, которых тоже никто изначально не собирался звать в Берлин.

В качестве одного из ключевых этапов подготовки к Берлинской конференции Россия и Турция провели в Москве специальную встречу между конфликтующими сторонами, которые представляли Председатель Правительства национального согласия Ливии Ф.Саррадж, Командующий Ливийской национальной армией маршал Х.Хафтар, Председатель Палаты депутатов Ливии в Тобруке А.Салех. Благодаря этому российско-турецкому сотрудничеству, нашей совместной с турецкими коллегами инициативе удалось обеспечить участие и ливийских сторон, и соседей Ливии в берлинском мероприятии, что позволило принять достаточно развёрнутый, конкретный документ, одобренный впоследствии СБ ООН. Именно на этой основе идет политический процесс, на ней же работает военный комитет по формуле «5 + 5». В СБ ООН нет раскола по этой теме. Он един в необходимости выполнить резолюцию, одобрившую берлинские итоги.

Единственное, в чем в известной степени проявился раскол в СБ ООН, это процесс назначения Специального посланника Генерального секретаря ООН по ливийскому урегулированию. Этот пост вакантен с марта, но все попытки Генерального секретаря получить одобрение кандидатур, пользовавшихся поддержкой Африканского союза (АС), были заблокированы делегацией США. Убеждены, что необходимо уважать мнение АС. Срочно нужен полноценный представитель по ливийскому урегулированию, а не исполняющий обязанности, в том числе чтобы работать со сторонами и оказывать на них «отрезвляющее» воздействие перед лицом воинственной риторики, которую мы наблюдаем с обеих сторон.

Что касается Нового года, то современные средства связи позволяют выполнять функциональные обязанности независимо от географического местонахождения. Журналисты могут уверенно смотреть в будущий год. Учитывая обстановку в мире, без работы вы не останетесь, проблемы трудоустройства не возникнет. Желаю всем присутствующим здоровья.