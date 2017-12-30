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30.12.2017:33

О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяном

2349-30-12-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

30 декабря состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяна.

Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня. С удовлетворением констатирована высокая интенсивность российско-армянского союзнического взаимодействия в уходящем году, подтвержден обоюдный настрой на сохранение такой динамики в 2021 г.

 

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