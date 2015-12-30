Интервью первого заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титова информационному агентству «Интерфакс», 29 декабря 2020 года

Вопрос: На Ваш взгляд, в чем заключается генезис столь стремительно развивающегося кризиса в отношениях Москвы и Берлина, который по остроте, наверное, уже можно сравнивать с состоянием дел на российско-британском направлении? Какова в этом роль «фактора Навального»?

Ответ: Нельзя сравнивать российско-германские и российско-британские отношения. У взаимодействия Москвы с Берлином и Лондоном разные истории, глубина и качество.

Если говорить о динамике нашего сотрудничества с Германией, то она на сегодняшний день, очевидно, отрицательная.

Причин этому множество, но первая из них – целенаправленно форсируемый Правительством ФРГ в последние годы внешнеполитический курс на сдерживание нашей страны. Объяснение этому, видимо, надо искать в Берлине. Но скорей всего налицо попытка утвердиться в качестве лидера Европы, оседлав настроения ряда других стран в отношении демонизации России, и понравиться союзникам за пределами ЕС. Это приводит к деградации десятилетиями формировавшихся доверительных связей.

В этом контексте не стоит переоценивать значение инцидента с Алексеем Навальным. Это всего лишь один из фрагментов большой картины.

Вопрос: Российская сторона заявляет о необходимости перезагрузки в отношениях Москвы и Берлина. Видим ли мы перспективы нормализации отношений в 2021 году, в какой степени это будет зависеть от Берлина? Мы знаем, что представители немецкого бизнеса обеспокоены последствиями политического кризиса для экономического сотрудничества двух стран. Может ли немецкий бизнес стать локомотивом процесса перезагрузки?

Ответ: С сожалением констатируем, что политика властей ФРГ сознательно все больше отдаляется от принципов российско-германских отношений, зафиксированных 30 лет назад в основополагающих двусторонних соглашениях, подписанных в рамках процесса объединения Германии. Исторические уроки могут забываться, но они всегда возвращаются своими последствиями. Ожидания нового года всегда порождают надежды. Но для выправления ситуации нужна политическая воля наших германских партнеров.

Деловые круги Германии, будучи по определению сугубо прагматичной общественной силой, традиционно играют в российско-германских отношениях созидательную роль, а в период турбулентности становятся во многом их стабилизирующим фактором. Приветствуем это и готовы всемерно содействовать укреплению взаимовыгодных продуктивных связей отечественных предпринимателей с немецким капиталом.