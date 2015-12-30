Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с интервью Генерального секретаря НАТО Й.Столтенберга «Berliner Zeitung»

Обратили внимание на интервью Генерального секретаря НАТО Й.Столтенберга, которое он дал изданию «Berliner Zeitung».

Согласны с его тезисом, что между Россией и НАТО нужен диалог, и что для этого необходимо взаимное понимание данного факта. Действительно, возможность созыва очередного заседания Совета Россия-НАТО на уровне постпредов нами с альянсом обсуждалась. Но странно, что Й.Столтенберг подает это так, будто мы на это «приглашение» не отреагировали.

На самом деле нам вновь сказали, что главной темой на заседании должна быть Украина. Возникает вопрос, какое отношение НАТО имеет к урегулированию украинского конфликта. Если натовцам так нужно знать, что там происходит, то всю информацию в альянсе могут получить от участников «нормандского формата», являющихся членами блока.

От диалога же по действительно насущным вопросам – снижению военной напряженности и непреднамеренных инцидентов – НАТО отказывается. Мы призываем к нему с момента возобновления работы Совета Россия-НАТО, а с 2018 г. на столе у альянса лежат конкретные предложения нашего Министерства обороны. Многократно и подробно они озвучены в телефонных разговорах и на встречах российского высшего военного руководства с соответствующими представителями альянса. Напомним и про инициативу Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в мае этого года о взаимной военной сдержанности на период пандемии коронавируса. В ответ мы получили только отписку с призывом работать в уже существующих форматах либо модернизировать их, чтобы по факту закрепить измененные натовцами условия евробезопасности.

Вряд ли такой разговор можно назвать взаимовыгодным и взаимополезным.