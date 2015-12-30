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30.12.2015:07
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Государства Израиль в Москве А.Бен Цви
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
30 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Израиль в Москве А.Бен Цви по его просьбе.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ключевым региональным проблемам с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования и ситуацию вокруг Сирии.
Обсуждались также актуальные вопросы российско-израильского многопланового сотрудничества, в том числе в свете отмечаемого в 2021 г. 30-летия восстановления дипломатических отношений между двумя странами.