Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова входе переговоров с Министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии М.Сиялой, Москва, 30 декабря 2020 года

Уважаемый господин Министр,

Коллеги,

Добро пожаловать в Москву. Считаем, что сегодняшняя встреча своевременна, поскольку проходит в период, когда без преувеличения решается судьба вашей страны.

Дружественный ливийский народ страдает от последствий агрессии НАТО и вспыхнувшей затем гражданской войны. Сейчас нужно сделать исторический выбор от продолжения братоубийственной междоусобицы в сторону национального примирения и совместного строительства стабильного процветающего государства.

Россия искренне заинтересована в том, чтобы оказать максимально возможное содействие решению всех проблем вашей страны. Сегодня обсудим усилия, прилагаемые международным сообществом в поддержку ливийцев. Нам важны ваши оценки тех шагов, которые необходимо предпринять дополнительно.

Сегодня у нас будет возможность обменяться мнениями о перспективах развития двусторонних отношений в различных областях.

Пользуясь случаем, позвольте поздравить всех присутствующих с Новым годом и еще раз пожелать вам хорошего пребывания в Москве.

Добро пожаловать.