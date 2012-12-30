Новости
30.12.2012:19
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с Послом Греческой Республики в Российской Федерации Е.Нассика
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
30 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял Посла Греческой Республики в Российской Федерации госпожу Е.Нассика по ее просьбе.
Проведен краткий обзор актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Обсужден график политических контактов на 2021 г., объявленный Годом истории Россия – Греция. Затрагивались также положение в Восточном Средиземноморье и ситуация в некоторых других регионах.