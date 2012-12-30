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30.12.2012:05

В связи с ответными мерами на санкции Великобритании

2343-30-12-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

30 декабря в МИД России была вызвана посол Великобритании в нашей стране Д.Броннерт. Ей было заявлено, что в ответ на неконструктивные и недружественные действия британских властей, связанные с принятием в октябре с.г. неприемлемых и необоснованных ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации под предлогом их мнимой причастности к инциденту с А.Навальным, российская сторона, основываясь на принципе взаимности, приняла решение о расширении числа граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию нашей страны. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности.

Послу вручена нота соответствующего содержания.

 

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