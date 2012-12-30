В связи с ответными мерами на санкции Великобритании

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

30 декабря в МИД России была вызвана посол Великобритании в нашей стране Д.Броннерт. Ей было заявлено, что в ответ на неконструктивные и недружественные действия британских властей, связанные с принятием в октябре с.г. неприемлемых и необоснованных ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации под предлогом их мнимой причастности к инциденту с А.Навальным, российская сторона, основываясь на принципе взаимности, приняла решение о расширении числа граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию нашей страны. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности.

Послу вручена нота соответствующего содержания.