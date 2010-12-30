Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова информационному агентству ТАСС, 30 декабря 2020 года

Вопрос: Пандемия в этом году во многом перевернула жизни людей. Однако вместо сотрудничества международного сообщества в борьбе с пандемией нам в наступающем году, очевидно, предстоит увидеть «войну вакцин». В чем наша сила? Верен ли для международных отношений тезис «друг познается в пандемию»? Кто подтвердил свою дружбу в столь непростых условиях в 2020 году?

С.В.Лавров: Наша сила в том, что Россия – постоянный член Совета Безопасности ООН, имеющая уникальное геостратегическое положение, обладающая значительным военно-политическим, экономическим, культурным потенциалом – проводит миролюбивый, предсказуемый внешнеполитический курс. Мы остаемся неизменно открытыми к совместной взаимоуважительной работе со всеми, кто демонстрирует встречную готовность. Ключевая задача отечественной дипломатии – создание благоприятных внешних предпосылок для устойчивого внутреннего развития страны, что предполагает наращивание разнопланового международного сотрудничества, формирование пояса добрососедства – в широком понимании этого термина.

Мы не играем в геополитические игры с «нулевой суммой», не мыслим архаичными концепциями сфер влияния. Наоборот, на практике реализуем тезис о том, что эффективно решить масштабные трансграничные проблемы можно лишь объединившись, на принципах солидарности.

Руководствуясь этой логикой, мы оказывали в нынешнем году помощь пострадавшим от эпидемии COVID-19 странам – как в двусторонних форматах, так и по линии многосторонних структур. Готовы и далее сотрудничать со всеми заинтересованными зарубежными партнерами в целях комплексного преодоления последствий этого общего бедствия. В этом, кстати, наше отличие от ряда западных государств, которые не только пытаются политизировать сугубо гуманитарную тематику борьбы с коронавирусной инфекцией, но и воспользоваться пандемией для наказания неугодных правительств, игнорируя призывы ООН хотя бы временно отменить часть односторонних рестрикций, осложняющих санитарно-эпидемиологическую ситуацию в соответствующих странах.

В этой связи представляется логичным, что, несмотря на сложную обстановку, в уходящем году нам удалось развивать и наращивать дружественное сотрудничество с подавляющим большинством государств мира по самому широкому спектру вопросов. Среди них – наши союзники, единомышленники и партнеры по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС.

Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что мы по-прежнему открыты к диалогу с западными коллегами. Разумеется, при том понимании, что они откажутся от менторства, от политики шантажа и ультиматумов. От этого выиграют и наши с ними отношения, и международная безопасность, и стабильность в целом.

Вопрос: До истечения Договора СНВ-3 остаются считанные недели, и даже если он будет продлен, то речь, видимо, идет о краткосрочном продлении соглашения, заключенного в 2010 году совсем в других условиях. Иные договоренности о контроле над вооружениями тоже не работают. Как Вы считаете, каких масштабов может достичь гонка вооружений, которая уже началась?

С.В.Лавров: Полагаю, Вы обратили внимание на слова Президента Российской Федерации В.В.Путина в ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря о том, что гонка вооружений уже началась. Стоит посмотреть хотя бы на военный бюджет США, на количество программ по созданию или модернизации вооружений. Цель Вашингтона – добиться преимущества в военной сфере, чтобы удерживать слабеющие глобальные позиции любой ценой.

Жертвой подобного деструктивного курса стала система контроля над вооружениями. Американцы разрушили целый ряд важных договорённостей и пытаются продавливать инициативы, которые выгодны лишь им самим. При этом полностью игнорируют интересы безопасности других государств.

Договор о СНВ остаётся последним международно-правовым инструментом, который взаимно ограничивает ракетно-ядерный потенциал двух крупнейших ядерных держав и придаёт деятельности в этой сфере предсказуемый и проверяемый характер. Напомню, что его действие истекает в феврале будущего года. Мы неоднократно выражали готовность продлить данный Договор без предварительных условий и в том виде, как он был подписан, на срок до пяти лет. Это позволило бы сохранить в стратегических отношениях с США нынешний уровень транспарентности.

Кроме того, в условиях, когда обстановка в мире продолжает деградировать, выступаем за то, чтобы Россия и США, на которых лежит особая ответственность за поддержание международной безопасности, сели за стол переговоров с целью выработки нового «уравнения безопасности», учитывающего все актуальные факторы стратегической стабильности и современные военные технологии.

Подождем, когда следующая администрация США определит свой подход в отношении перспектив Договора о СНВ и переговоров по контролю над вооружениями в целом.

Также хотел бы напомнить о другой нашей инициативе, суть которой – минимизировать риски в условиях слома американцами Договора о РСМД. Президент В.В.Путин выступил с конкретными предложениями на этот счёт. А именно, объявил о моратории на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в тех регионах мира, где не будут появляться такие вооружения американского производства, а также призвал лидеров стран Североатлантического альянса ввести аналогичный встречный запрет и проработать с нами взаимные верификационные меры на этом направлении. «Мяч» на стороне поля натовских коллег.

Вопрос: За прошедший год мы видели противостояние, попытки устроить революции и даже войны прямо под боком у России – в Белоруссии, Киргизии, Карабахе. Неспокойно и за Молдавию. Как Вы считаете, ждать ли новых волнений на постсоветском пространстве в наступающем году, особенно учитывая традиционную любовь демократических администраций в США помогать «торжеству демократий» по всему миру?

С.В.Лавров: Данный сюжет самым подробным образом прокомментировал Президент В.В.Путин в ходе своей пресс-конференции 17 декабря.

Внешнее вмешательство во внутренние дела государств ближнего зарубежья началось не вчера. Достаточно вспомнить поддержанный Вашингтоном и Брюсселем в феврале 2014 года государственный переворот и вооруженный захват власти на Украине. В уходящем году аналогичный сценарий «цветной революции» пытались применить в Белоруссии. Мы неоднократно убеждались, что в погоне за геополитической выгодой западные коллеги легко жертвуют стабильностью целых государств, вносят межнациональный разлад, ссорят братские народы. «Разделяй и властвуй» – вот постулат, используемый историческим Западом.

Вместе с тем рассчитываем, что ситуация на пространстве бывшего СССР будет в целом стабильной. Основания для этого имеются. Например, благодаря последовательным усилиям России удалось добиться прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Подписанное 9 ноября трехстороннее заявление создает предпосылки для долгосрочного, полноформатного преодоления кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов.

Исходим из того, что судьбу Белоруссии будет решать именно белорусский народ и его легитимные представители, а не самозванцы и их западные кураторы.

Надеемся, что Молдавия сохранит сбалансированный внешнеполитический курс, будет и далее придерживаться линии на неприсоединение к НАТО и другим военным союзам.

10 января 2021 г. в Киргизии состоятся досрочные президентские, а весной – повторные парламентские выборы. Уверены: из октябрьских событий киргизские друзья сделали должные выводы, и все политические силы проявят ответственность за судьбу своей страны.

Россия, со своей стороны, будет и впредь способствовать поддержанию мира, безопасности и стабильности на постсоветском пространстве, в том числе по линии Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ.

Вопрос: Прошло совсем немного времени с тех пор, как лидеры России, Азербайджана и Армении приняли заявление по ситуации в Карабахе, а в регионе снова фиксируются инциденты со стрельбой. При этом до сих пор нет никакой конкретики о субстантивных переговорах по Карабаху. Не опасаетесь ли Вы, что наши миротворцы могут оказаться на линии огня между сторонами в наступающем году?

С.В.Лавров: Исходим из необходимости неукоснительного исполнения всех договоренностей, зафиксированных сторонами в совместном заявлении В.В.Путина, И.Г.Алиева и Н.В.Пашиняна от 9 ноября с.г. В этом ключе продолжаем посредническое взаимодействие с Баку и Ереваном.

Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта имеет тенденцию к нормализации. С удовлетворением отмечаем настрой Баку и Еревана выполнять взятые на себя обязательства, вести дело к общей стабилизации обстановки. Хотел бы отметить высокую степень кооперабельности, проявляемой сторонами в решении вопросов, возникающих «на земле». Россия, в свою очередь, продолжает ответственно и эффективно исполнять свою функцию гаранта прекращения огня. Провокационных действий в отношении российских миротворцев пока не отмечено.

Единственное заметное нарушение, зафиксированное 13 декабря, произошло на линии соприкосновения там, где не находились российские миротворцы. Энергичные шаги, предпринятые командованием нашего миротворческого контингента в контактах с азербайджанскими и армянскими партнерами, позволили избежать разрастания инцидента. Будем и далее прилагать все усилия, чтобы не допускать срывов перемирия.

На повестке дня – недопущение любых нарушений режима прекращения огня, а также очистка местности от взрывоопасных предметов, обмен военнопленными и телами погибших, обеспечение безопасности возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, решение острых гуманитарных вопросов, сохранение исторических памятников, независимо от их конфессиональной принадлежности, разблокирование транспортных и экономических связей. По всем этим направлениям есть определенный позитив, но возникают и проблемы, неизбежные с учетом неординарности ситуации.

Что касается обсуждения до сих пор не решенных политических вопросов, могу вновь подтвердить нашу готовность как в национальном качестве, так и по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ оказывать содействие в организации таких встреч, как только стороны будут к этому готовы.