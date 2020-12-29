Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с публикацией на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) статьи Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Борреля «Важная борьба против дезинформации и манипуляции»

Обратили внимание на заявление Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Борреля о борьбе с дезинформацией и манипуляцией в эпоху распространения коронавирусной инфекции нового типа. Для нас не стало откровением, что набирающая обороты «война вакцин» в последнее время сопровождается потоком слухов, ложной или намеренно искаженной информации. К сожалению, это явление стало одним из неотъемлемых атрибутов нынешней пандемии COVID-19. При этом мы были шокированы тем фактом, что к этой практике присоединился такой видный представитель международной политики, как Ж.Боррель.

В своем блоге на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) глава европейской дипломатии пытается проводить абсолютно неуместные параллели между усилиями России в борьбе с заболеванием и не имеющей никаких оправданий террористической активностью «Исламского государства». Попутно Ж.Боррель, распространяя «фейковую информацию», демонизирует российские средства массовой информации и журналистов. Призывая к противодействию манипуляциям в медиа, он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения «инфодемией».

Риторику Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности не можем воспринимать иначе как попытку недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки. Требуем от Брюсселя объяснений своих вводящих аудиторию в заблуждение слов.