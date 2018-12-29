Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Турции М.Чавушоглу в рамках восьмого заседания Совместной группы стратегического планирования, Сочи, 29 декабря 2020 года

Уважаемые дамы и господа,

Мы провели восьмое заседание Совместной группы стратегического планирования (СГСП) с моим турецким коллегой и другом М.Чавушоглу. В рамках этого заседания состоялись содержательные переговоры по самому широкому кругу вопросов. Подтвердили значение политического диалога, прежде всего, на высшем уровне. Регулярные доверительные контакты между нашими Президентами определяют стратегические направления повести дня российско-турецких отношений во всех областях и задачи на каждом из этих направлений. Все это имеет прямое отношение к развитию экономического, гуманитарного, военно-технического и иных форм сотрудничества.

Подробно обсудили двусторонние отношения. В частности, по экономическим вопросам констатировали, что в условиях коронавирусных ограничений торговля сократилась, и нам необходимо наметить конкретные меры по обращению этой тенденции вспять и восстановлению поступательной динамики товарооборота. Ключевую роль в решении этой задачи играет Смешанная Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, которая в 2021 г. должна провести полноформатное заседание. Отмечали мы и такие крупные инвестиционные проекты, как «Турецкий поток», атомную электростанцию «Аккую» и др. К сожалению, из-за пандемии соответствующие процессы несколько затормозились, но сейчас они вновь набирают ход. Убеждены, что все они будут реализованы своевременно.

Также подтвердили обоюдную нацеленность на развитие военно-технического сотрудничества. Ценим, как не раз отмечал Президент Российской Федерации В.В.Путин, принципиальный настрой турецких коллег на продолжение взаимодействия в этой области, несмотря на продолжающееся нелегитимное давление со стороны Вашингтона, который откровенно лоббирует интересы американских производителей при помощи нерыночных методов.

Подчеркнули, что гуманитарное взаимодействие остается одним из ключевых направлений наших отношений. Координирующую роль здесь призван сыграть российско-турецкий Форум общественности, который провел пять заседаний, а в будущем году запланировано шестое.

Турция пользуется огромной популярностью у наших туристов. Сегодня обсуждали ситуацию с обеспечением безопасного отдыха на турецких курортах. Ценим те шаги, которые в этих целях предпринимают коллеги.

Заинтересованы в том, чтобы продолжать сотрудничество в деле борьбы с коронавирусом. Подтвердили нашу признательность за то сотрудничество, которое было оказано в период возвращения наших граждан из Турции весной 2020 г., и то, как турецкие власти обеспечили максимально комфортные условия функционирования дипломатических учреждений России в Турции.

Обсудили вопросы духовного попечения российских граждан, проживающих в Турции и посещающих ее с туристическими целями. Отметили готовность турецких коллег поддерживать в Стамбуле Св.Софию и Церковь Христа Спасителя, которые входят в список мирового культурного наследия, в надлежащем виде и обеспечивать доступ граждан всех вероисповеданий к этим знаковым святыням.

Говорили о шагах по обеспечению подписания в ближайшем будущем дополнительных соглашений, укрепляющих нашу договорно-правовую базу.

Из международных тем уделили приоритетное внимание ситуации в Нагорном Карабахе. Приветствуем стремление Анкары содействовать выполнению сторонами конфликта своих обязательств согласно договорённости, подписанной Президентами России, Азербайджана и Премьер-министром Армении 9 ноября с.г., а также в рамках Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Центр был создан в результате договорённостей Президента России В.В.Путина и Президента Турции Р.Эрдогана. Сейчас происходит процесс его активного развертывания. Наше общее мнение заключается в том, что ситуация в Нагорном Карабахе не должна использоваться для попыток (с чей бы стороны они не предпринимались) проникновения иностранных наемников в этот регион. Здесь у нас с турецкими коллегами единая позиция.

Говорили о ситуации, сложившейся в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. По Сирии подтвердили нашу приверженность деятельности Астанинского формата, доказавшего свою эффективность и способность решать самые острые вопросы, связанные с ситуацией «на земле». Говорили о том, как выполнять договорённости наших президентов по реализации всех задач в идлибской зоне деэскалации. Эти задачи решаются. Хотели бы, чтобы это проходило быстрее. Особое внимание уделяем политическому треку. Будем продолжать оказывать содействие работе Конституционного комитета, в том числе с учетом предстоящей в январе пятой сессии его Редакционной комиссии, которая должна приступить к работе над сирийской конституцией.

Не менее важно решать гуманитарные проблемы. Проинформировали наших друзей о том, как прошла недавно созванная в Дамаске при нашей поддержке конференция с участием более 20 стран по вопросам создания условий для возвращения сирийский беженцев.

Договорились продолжать способствовать нормализации обстановки в в стране через ливийский диалог с участием всех ключевых политических сил и представителей всех трех исторических регионов Ливии.

Говорили о нашем сотрудничестве на Балканах, в Черноморском регионе, в Восточном Средиземноморье. Будем готовы и заинтересованы в содействии успешному урегулированию кипрской проблемы.

Продолжим наше взаимодействие на различных многосторонних площадках.

У нас состоялась дискуссия по украинскому кризису. Единая позиция заключается в необходимости выполнять все обязательства, взятые на себя сторонами в соответствии с Минскими договорённостями. Считаем недопустимым любое поощрение агрессивных действий Украины. В этой связи выразили озабоченность недавними воинственными заявлениями украинского руководства.

Подписали план консультаций между нашими министерствами на 2021-2022 годы. По общему мнению, сегодняшнее заседании СГСП позволило четко определить вопросы, которые необходимо решить в ближайшее время для качественной подготовки Совета сотрудничества высшего уровня, возглавляемого нашими президентами. Дата саммита будет определена дополнительно.

Будем продолжать плотный диалог в наступающем году. Обращаемся к вам с новогодними поздравлениями. Прежде всего, здоровья!

Вопрос (обоим министрам): В уходящем году и Россия, и Турция стали объектами для санкций США и ЕС. Они вводились по разным причинам. Является ли санкционное давление западных стран на Россию и Турцию фактором в развитии диалога Москвы и Анкары?

С.В.Лавров: Что касается западных санкций. Отношения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой самоценны и самодостаточны, не зависят от чьих-то агрессивных, недружественных действий, прихотей. Они опираются на национальные интересы каждой из наших стран и решимость взаимовыгодно сотрудничать к обоюдной пользе через поиск баланса интересов. Это самая здоровая основа, на которой выстраиваются долгосрочные, устойчивые, доверительные отношения к выгоде народов обеих стран.

Если санкции Запада и имеют какое-то отношение к российско-турецкому диалогу и сотрудничеству, то только в том плане, что Россия и Турция являются независимыми государствами, проводят самостоятельную политику, продвигают свои национальные интересы в координации и через поиск их баланса. Тем самым они вызывают недовольство тех западных партнеров, кто хочет применять методы недобросовестной, нечестной конкуренции во всех областях (будь то экономика, энергетика, военно-техническое сотрудничество и другие сферы).

Наши отношения обрели стратегическое значение задолго до того, как Запад стал грозить и вводить свои нелегитимные, односторонние санкции.

Вопрос: В последнее время на фоне разговоров о скором политическом урегулировании в Ливии влиятельные стороны призывают Ливийскую национальную армию к необходимости найти «гаранта» и «сдерживающую силу», чтобы закрепить режим прекращения огня и его соблюдение. Как Россия оценивает эти призывы? Есть ли у Москвы и Анкары представление о механизме координации и сотрудничества для установления режима прекращения огня и укрепления мирного трека в Ливии?

С.В.Лавров: Вы употребили выражение «необходимость найти внешнего гаранта» для Ливийской национальной армии. Но в ливийском конфликте у каждой стороны столько гарантов, что пора вести речь о сокращении их числа.

Ситуация весьма серьезная. Не так давно на юге были некоторые инциденты в нарушение соглашений о прекращении огня. С тех пор ситуация в целом стабилизировалась. В основном «летние» условия прекращения огня соблюдаются. Надо этому способствовать и делать все, чтобы консолидировать договоренности, в том числе через поддержку созданного сторонами Совместного военного комитета в формате «5 + 5».

Полезное значение имеет и принципиальное обязательство по вопросу о доходах от экспорта нефти, которую нужно воплощать в жизнь таким образом, чтобы все ливийские стороны ощущали свою причастность к доходам от экспорта национального богатства.

Важно продвигать политический процесс. После того, как в 2011 г. противоправная агрессия НАТО разрушила ливийскую государственность, предпринималось много попыток продвигать тот или иной вариант урегулирования. В итоге все значимые внешние игроки сошлись на необходимости обеспечивать координирующую роль ООН. Активно продвигаем такую позицию.

С самого начала кризиса Россия поддерживала контакты со всеми без исключения ливийскими сторонами. Убеждены, что только через их объединение за столом переговоров, поиск баланса интересов каждого из игроков, включая Правительство национального согласия, Парламент в Тобруке, представителей режима М.Каддафи и Ливийской национальной армии, можно достичь по-настоящему инклюзивного характера процесса, который должен завершиться справедливым урегулированием.

Как сказал мой коллега и друг М.Чавушоглу, Россия и Турция будут всячески этому способствовать. Не раз на этом сложном пути наши страны играли конструктивную, позитивную роль, в том числе в январе с.г., когда по совместной инициативе состоялось несколько важных встреч с участием конфликтующих ливийских сторон. По их итогам удалось создать условия для проведения такого важного мероприятия, как Берлинская конференция с участием представителей Триполи, Тобрука и Бенгази. Итоги конференции стали основой для принятия Советом Безопасности ООН соответствующей резолюции.

Россия и Турция привержены движению по этому пути. Для активизации этой работы принципиально важно, чтобы Генеральный секретарь ООН А.Гутерреш как можно скорее прервал затянувшуюся паузу в связи с тем, что пост Специального посланника по Ливии остается вакантным с марта прошлого года. Это неприемлемая ситуация. Призвали Генерального секретаря напрямую, и повторяю этот призыв сейчас: необходимо самым срочным образом назначить Специального посланника ООН по ливийскому урегулированию. Будем ждать предложений от А.Гутерреша.