Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе восьмого заседания российско-турецкой Совместной группы стратегического планирования, Сочи, 29 декабря 2020 года

Уважаемый господин Министр,

Дорогой Мевлют,

Коллеги, друзья,

Рады приветствовать вас на восьмом заседании Совместной группы стратегического планирования. Нам предстоят переговоры по широкому кругу вопросов, которые мы должны подготовить для рассмотрения на очередном заседании Совета сотрудничества высшего уровня. Наши президенты проведут его, как только позволят обстоятельства.

В этом году Президент России В.В.Путин и Президент Турции Р.Эрдоган находились в тесном контакте, несмотря на пандемию. Они трижды встречались очно, один раз –– в рамках трехстороннего саммита Астанинского формата в режиме видеоконференции и около 20 раз общались по телефону. Одна эта статистика свидетельствует о круге вопросов, наполняющих наше партнёрство и по двусторонней повестке дня, и по региональным международным делам. Сегодня посмотрим на состояние дел в экономике, политическом диалоге, в сфере культурных, гуманитарных обменов, религиозных связей и туризма.

У нас очень богатая международная повестка дня. Это работа Астанинского формата по Сирии, взаимодействие по урегулированию в Ливии и других частях ближневосточного региона, нагорно-карабахская тематика, вышедшая сейчас на приоритетный план. География нашего сотрудничества также включает черноморский регион, Центральную Азию. По ней мы хотели бы продолжать продуктивный обмен мнениями.

В глобальном плане мы взаимодействием в многосторонних структурах. Прежде всего, в ООН, ОБСЕ, Совете Европы.

Обмен мнениями по всем этим вопросам помогает согласовывать позиции, лучше понимать друг друга. Очень ценим наш разветвлённый и доверительный диалог.

Переговоры будут насыщенными. Надеюсь, что гостеприимный Сочи позволит обеспечить их результативность.

Добро пожаловать.