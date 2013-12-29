Заявление МИД России относительно расширения российского списка граждан ФРГ, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации

На протяжении длительного времени сюжет о «русском следе» во взломе компьютерных сетей Германского Бундестага в 2015 году последовательно раскручивался официальным Берлином в рамках медийно-политической кампании. Делалось это с целью создания предлога для введения по линии Европейского союза (ЕС) нового пакета односторонних санкций против России. Соответствующее решение было принято Советом ЕС 22 октября 2020 года в отношении двух российских физических и одного юридического лица.

Российская сторона неоднократно обращалась к немецким контрагентам с предложением провести на основе якобы имеющихся у них данных, указывающих на возможность вовлечённости в инцидент 2015 года граждан России, двусторонних экспертных консультаций для выявления источников злонамеренной киберактивности, однако власти ФРГ упорно игнорируют эти предложения. Такой подход свидетельствует о том, что в Берлине на самом деле никогда не были заинтересованы в реальном расследовании так называемого «дела о русских хакерах» и вся ситуация изначально конструировалась как очередная провокация против нашей страны.

В ответ на вышеупомянутые деструктивные действия со стороны ЕС Москвой принято решение о расширении ответного списка граждан ФРГ, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации. Согласно дипломатическому принципу взаимности новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ. Ограничения введены в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ.

В случае продолжения властями ФРГ конфронтационной линии оставляем за собой право на применение дальнейших мер реагирования.