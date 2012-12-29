О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с Послом Кубы в Российской Федерации Х.Гармендией Пеньей

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с Послом Республики Куба в Москве Х.Гармендией Пеньей.

С.А.Рябков поздравил Посла с приближающимся национальным праздником Республики Куба – Днём освобождения.

В ходе беседы, прошедшей в присущей российско-кубинскому диалогу атмосфере дружбы, взаимопонимания, открытости и уважения, обсуждены основные вопросы дальнейшего укрепления многопрофильного двустороннего взаимодействия в духе стратегического партнерства.

Подтверждена неизменная позиция Москвы и Гаваны о необходимости незамедлительной отмены торгово-экономической и финансовой блокады острова со стороны США.