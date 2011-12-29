О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова со спецпредставителем МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 декабря по инициативе южнокорейской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова и вновь назначенного спецпредставителя Министерства иностранных дел Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Дока.

Обсуждались текущее состояние и перспективы процесса политико-дипломатического урегулирования проблем Корейского полуострова. Подчеркнута важность координации усилий всех вовлеченных государств в интересах скорейшего достижения прогресса на этом направлении.