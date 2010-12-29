Основные внешнеполитические итоги 2020 года

В 2020 году внешнеполитическая деятельность России была направлена на раскрытие потенциала международного сотрудничества в интересах обеспечения национальной безопасности, содействия социально-экономическому развитию страны и продвижения отвечающих российским интересам подходов к решению актуальных глобальных и региональных проблем.

Россия предлагала позитивную, объединительную повестку дня – во имя глобальной стабильности и предсказуемости, укрепления центральной роли ООН как главного координирующего органа международной политики. Призывала партнёров к отказу от «игр с нулевой суммой» и двойных стандартов в пользу открытого и честного диалога. С целью запуска серьёзного и прямого разговора о принципах межгосударственного взаимодействия и путях решения острейших проблем современности Президентом Российской Федерации В.В.Путиным выдвинута инициатива проведения саммита лидеров государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН, которая была в принципиальном плане поддержана партнёрами по «пятёрке» и положительно встречена мировым сообществом.

Важнейшим направлением работы в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции стала организация возвращения на Родину свыше 300 тысяч российских граждан и предоставление экстренной помощи тем из них, кто, находясь за границей, попал в сложную жизненную ситуацию. Россия одной из первых стала оказывать активное содействие иностранным государствам в борьбе с COVID-19 и преодолении социально-экономических последствий кризиса, наладила широкую кооперацию в вопросах разработки, поставок и производства антивирусных препаратов и вакцин. Продвижению многостороннего сотрудничества в области общественного здравоохранения способствовали российские усилия по линии ООН и её специализированных учреждений, прежде всего ВОЗ, а также ЕАЭС, ОДКБ, БРИКС, ШОС, «Группы двадцати», других объединений.

Важнейшим международным юбилейным событием года стало празднование 75-летия окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединённых Наций. Россией вместе с группой соавторов из 43 государств была подготовлена соответствующая резолюция Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, в рамках реализации которой 1 декабря состоялось торжественное заседание в память о жертвах войны. Большинство его участников подтвердили важность совместной работы по недопущению фальсификации истории и пересмотра оценки причин и итогов Второй мировой войны. В год 75-летия Победы особо символичным стало то, что поддержку подавляющего большинства членов ООН (58 соавторов, 130 голосов «за») получила наша традиционная резолюция ГА ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

24 июня в Москве при участии зарубежных лидеров и гостей состоялись торжественные мероприятия и Парад Победы с многочисленными расчётами армий иностранных государств.

Вопреки неблагоприятной эпидемиологической ситуации Россия успешно решила задачи председателя в ряде международных форумов и организаций. В объединении БРИКС проведено порядка 140 мероприятий, принято более 40 совместных документов. Одобренная на XII саммите БРИКС 17 ноября Московская декларация подтвердила базовые принципы деятельности объединения и близость позиций его участников по ключевым вопросам международной повестки дня. Согласована Антитеррористическая стратегия, одобрена Стратегия экономического партнёрства на период до 2025 г., состоялся запуск Платформы энергетических исследований.

По итогам российского председательства в группе «Россия-Индия-Китай» принято совместное информсообщение, в котором подчёркнута важная роль взаимодействия трёх государств в обеспечении глобального экономического роста, мира и стабильности. Инициировано новое направление сотрудничества в этом формате – между санитарно-эпидемиологическими службами.

Итогом председательства в ОДКБ в 2019-2020 гг. стало принятие стратегических документов по обеспечению коллективной безопасности, совместному противодействию новым вызовам и угрозам. Укреплены основы многостороннего сотрудничества в сфере региональной безопасности, оперативные возможности Организации по борьбе с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. Усилена миротворческая составляющая ОДКБ. На сессии Совета коллективной безопасности Организации 2 декабря лидеры государств – членов выдвинули инициативу о формировании общей повестки и налаживании взаимодействия между ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ и НАТО.

По линии Шанхайской организации сотрудничества проведено порядка 70 мероприятий, включая состоявшийся 10 ноября саммит ШОС. Согласованы позиции по широкому кругу вопросов международной повестки дня. Утверждены планы действий на 2021-2025 гг. по реализации Стратегии развития ШОС и выполнению Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 г.

Поступательно продвигалось интеграционное сотрудничество и в других евразийских форматах. В рамках СНГ принят ряд программных документов, определяющих вектор развития Содружества на среднесрочную перспективу. Среди них – актуализированная Концепция дальнейшего развития СНГ, Стратегия экономического развития Содружества на период до 2030 г. и План мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг.

В ЕАЭС в сжатые сроки сформирован пакет антикризисных мер по обеспечению жизненно важных потребностей населения, поддержанию взаимной торговли, свободы передвижения товаров и созданию условий для последующего экономического роста. Открыты «зелёные коридоры» для ввоза в ЕАЭС критически важной продукции, введены ограничения на вывоз ряда товаров. Утверждены Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 г. Принято решение о предоставлении Узбекистану и Кубе статуса государств-наблюдателей при ЕАЭС, одобрено начало переговоров по соглашению о зоне свободной торговли с Ираном.

19 июня в Минске подписано российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Союзного государства. Активизировалась работа по согласованию интеграционных «дорожных карт».

На качественно новый уровень выведена работа в рамках российской инициативы по формированию Большого Евразийского партнёрства – проведено первое заседание Совместной комиссии по реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и КНР, одобрена актуализированная Программа экономического сотрудничества между Евразийской экономической комиссией и АСЕАН на период до 2025 г. Идея построения «Большой Евразии» получила одобрение в итоговых документах встреч глав государств и правительств стран-членов ШОС.

В условиях мирового кризиса, вызванного последствиями COVID-19, важное стабилизирующее воздействие на международные отношения оказывало стратегическое партнёрство России и Китая. Дополнительное развитие получило двустороннее взаимодействие по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, особенно в ООН и на других ведущих международных площадках. Общность позиций двух стран по широкому спектру международных проблем нашла отражение в Совместном заявлении министров иностранных дел, принятом в сентябре.

Продуктивный характер носил российско-индийский диалог, в том числе в рамках многосторонних форматов. В феврале в Индии прошло заседание российско-индийской Военно-промышленной конференции, в сентябре – совместные военно-морские манёвры «Индра Нэви-2020».

На асеановском направлении усилия фокусировались на продвижении практических аспектов взаимодействия. Использовали для этого в том числе визит в Россию Генсекретаря АСЕАН Лим Джок Хоя (февраль), специальную видеоконференцию мининдел Россия-АСЕАН по борьбе с коронавирусом (июнь), министерскую сессию Регионального форума АСЕАН (АРФ) (сентябрь), мероприятия по линии механизма Совещаний министров обороны стран-членов АСЕАН с партнёрами по диалогу. Наши идеи по наращиванию противоэпидемиологического сотрудничества на региональном уровне отражены в заявлении лидеров 15-го Восточноазиатского саммита (ВАС) об укреплении коллективного потенциала предупреждения и противодействия эпидемиям (14 ноября), а также в заявлении региональных координаторов и председателя форума «Азия-Европа» (АСЕМ) о борьбе с коронавирусной инфекцией (7 сентября).

Российские торгово-экономические приоритеты нашли отражение в новом основополагающем документе форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) – «Путраджайских ориентирах развития АТЭС до 2040 г.» (20 ноября).

Конструктивные отношения с большинством государств Латинской Америки и Карибского бассейна сохранили свою положительную динамику. Во взаимодействии с единомышленниками Россия энергично поддержала многосторонние усилия, направленные на защиту прав и законных интересов Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.

В развитие договорённостей первого саммита Россия – Африка (Сочи, 23-24 октября 2019 г.) приданы новые импульсы институционализации российско-африканского взаимодействия – начал функционировать Секретариат Форума партнёрства Россия-Африка, образована Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки (с участием ряда крупных российских государственных и частных компаний).

Конкретные результаты принесли усилия России по урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций. Благодаря посредничеству нашей страны прекращены боестолкновения и восстановлен мир в Нагорном Карабахе. Оказана чрезвычайная гуманитарная помощь населению, созданы условия для возвращения беженцев и перемещённых лиц, развёрнута миротворческая операция, согласовано создание совместного российско-турецкого центра по наблюдению за режимом прекращения боевых действий.

При российском содействии удалось добиться радикального сокращения обстрелов на востоке Украины и в целом сохранить режим перемирия между сторонами внутриукраинского конфликта.

Отстаивали международно-правовые основы в рамках решения проблемы Косово и постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине. В июне подписано российско-сербское межправительственное соглашение о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

Взаимодействие с Ираном и Турцией в «Астанинском формате» способствовало стабилизации ситуации в Сирии. Существенный вклад в решение гуманитарных задач внесла Международная конференция по возвращению сирийских беженцев и временно перемещённых лиц (Дамаск, 11-12 ноября) с участием представителей более 20 государств, в т.ч. России, Ирана, Китая и Ливана, а также ряда международных организаций. На двусторонней основе продолжено оказание сирийцам помощи в преодолении социально-экономического кризиса.

Наши активные контакты с противоборствующими сторонами в Ливии способствовали налаживанию диалога между ними и снижению военно-политической напряжённости в этой североафриканской стране.

Значимые усилия были предприняты в сфере противодействия новым вызовам и угрозам. В ходе 63-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам обеспечили принятие резолюции о вовлечении молодёжи в усилия по профилактике наркопотребления. Данная тема была развита нами и на площадке ОБСЕ в ходе октябрьской ежегодной антинаркотической конференции.

В сфере экономической дипломатии важным итогом года стала корректировка соглашений об избежании двойного налогообложения с Кипром, Люксембургом и Мальтой.

Подключение России к международным усилиям в рамках «Группы двадцати» и ОПЕК+ по стабилизации ценообразования на мировом рынке нефти в условиях резкого падения спроса, включая контакты на высшем уровне с руководством Саудовской Аравии, США и ряда других стран, позволило существенно снизить волатильность нефтяных котировок.

Отношения России с коллективным Западом не претерпели изменений к лучшему: в политике НАТО, ЕС и ряда их отдельных членов конфронтационные подходы преобладали над конструктивным началом.

Тем не менее, продолжался диалог с заинтересованными в сотрудничестве с Россией странами Европы. 18 февраля в Риме после пятилетнего перерыва состоялось совместное заседание министров иностранных дел и обороны России и Италии в формате «два плюс два». В октябре в Москве прошло XVII заседание Российско-Итальянского Совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.

В ходе российско-французских переговоров на высшем уровне, состоявшихся 26 июня в формате видеоконференции, утверждён перечень совместных рабочих групп по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества. Проведены заседания 8 из них.

Несмотря на сужение позитивной повестки дня в отношениях с Германией, с ней поддерживался регулярный политический диалог. В рамках учредительного заседания Российско-Германского экономического совета в декабре состоялась церемония открытия очередного «перекрёстного» Года «Экономика и устойчивое развитие 2020-2022». В сентябре дан старт Году Германии в России.

В отношениях с США Россия исходила из понимания особой ответственности двух наших государств за поддержание международной безопасности и стратегической стабильности, демонстрировала открытость к взаимовыгодному сотрудничеству на основе уважения интересов друг друга. Одним из важных направлений работы на двустороннем треке стал «стратегический диалог» по вопросам контроля над ракетно-ядерными вооружениями.

В интересах снижения напряженности по линии Россия – НАТО предпринимались шаги по обеспечению предсказуемости и сдержанности в военно-политической сфере на европейском пространстве. В частности, Россией введён односторонний мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.