О всеобщих выборах в Центральноафриканской Республике

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 декабря в Центральноафриканской Республике (ЦАР) состоялись всеобщие выборы, на которых избирались глава государства и новый состав парламента - Национального собрания. Несмотря на провокации и попытки деструктивных сил, опирающихся на боевиков незаконных вооруженных формирований, сорвать электоральный процесс, властям ЦАР при активной поддержке Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР), а также международных партнеров удалось провести голосование в большинстве избирательных округов.

Национальная избирательная комиссия ЦАР в непростых условиях на должном уровне организовала работу избирательных участков, отмечается высокая явка граждан. По первым прикидочным оценкам местных обозревателей, действующий Президент ЦАР Ф.А.Туадера имеет значительное преимущество над соперниками по количеству отданных за него голосов.

За ходом голосования следили наблюдатели от ООН, Африканского союза, Экономического сообщества государств Центральной Африки (ЭСГЦА) и Евросоюза. Официальное оглашение предварительных итогов согласно Закону о выборах ожидается до 4 января 2021 г.