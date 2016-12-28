О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с завершающим миссию Послом Лаоса в Москве Сивиенгпхетом Пхетворасаком

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял с прощальным визитом С.Пхетворасака, завершающего миссию Чрезвычайного и Полномочного Посла Лаосской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации.

В ходе беседы дана высокая оценка достигнутому в последние годы уровню политического диалога, развитию практического сотрудничества, в том числе в военно-технической сфере, подтверждена близость подходов двух стран к актуальным вопросам международной повестки дня.

И.В.Моргулов выразил С.Пхетворасаку благодарность за активную работу по продвижению двусторонних отношений и вручил нагрудный знак Министерства иностранных дел Российской Федерации «За взаимодействие».