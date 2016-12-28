Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с участием С.В.Лаврова в восьмом заседании российско-турецкой Совместной группы стратегического планирования

29 декабря Министр иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу по приглашению Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова посетит с рабочим визитом Россию для участия в восьмом заседании Совместной группы стратегического планирования (СГСП), действующей в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ). Предыдущее, седьмое заседание СГСП состоялось 29 марта 2019 г. в Анталье.

Российско-турецкий политдиалог отличается динамичностью и высокой результативностью, определяемой, прежде всего, регулярным и доверительным общением Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента Турецкой Республики Р.Т.Эрдогана. В текущем году, несмотря на пандемию, лидеры наших стран встречались очно три раза (8 января в Стамбуле на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», 19 января в Берлине на Международной конференции по Ливии и 5 марта в ходе визита Р.Т.Эрдогана в Российскую Федерацию) и один раз в удаленном формате (1 июля в рамках саммита России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию в режиме видеоконференции), восемнадцать раз общались по телефону.

Задача нынешней встречи министров состоит в том числе в предметной проработке повестки предстоящих контактов В.В.Путина и Р.Т.Эрдогана в ходе девятого заседания ССВУ, запланированного на следующий год в Турции (сроки встречи будут зависеть от текущей санитарно-эпидемиологической ситуации).

Заданный главами двух государств энергичный темп двустороннего общения в полной мере поддерживается министрами иностранных дел. В 2020 г. состоялись пять личных встреч С.В.Лаврова с М.Чавушоглу (8 января в Стамбуле, 13 января в ходе межливийских переговоров в Москве, 19 января в Берлине, 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности и 5 марта в Москве) и двадцать телефонных бесед.

В силу объективных обстоятельств, прежде всего пандемии коронавирусной инфекции, провести в 2020 г. традиционные межмидовские консультации между российским и турецким внешнеполитическими ведомствами в полном объеме не удалось. Состоялись переговоры по евразийской тематике, проблематике Организации Черноморского экономического сотрудничества, антитеррористическому сотрудничеству, консульским вопросам, морскому судоходству, а также серия внеплановых контактов по Сирии и Ливии. Вместе с тем эту форму взаимодействия внешнеполитических ведомств признано целесообразным поддерживать и расширять в интересах укрепления партнерского диалога. В этой связи в ходе предстоящего заседания СГСП в Сочи планируется подписать новый План межмидовских консультаций на 2021-2022 гг.

В ходе встречи будет обсужден широкий круг актуальных региональных и международных проблем. Предстоит провести «сверку часов» по ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Закавказье, Центральной Азии, на Украине, в Черноморском регионе. Будут затронуты пути повышения эффективности взаимодействия на площадках международных организаций.

На основе тесного сотрудничества российских и турецких дипломатов, военных и спецслужб в 2020 г. продолжал работу, преимущественно в удаленном режиме, положительно зарекомендовавший себя механизм урегулирования сирийской проблемы – Астанинский формат. Министры рассмотрят совместные действия, реализуемые в рамках этого механизма по ключевым с точки зрения нормализации ситуации в Сирии направлениям. Речь идет, прежде всего, о контроле за обстановкой в Заевфратье, ходе российско-турецкого патрулирования и мерах по нейтрализации террористических группировок в Идлибе, предварительных итогах работы межсирийского Конституционного комитета и подготовке его пятого заседания (запланировано на январь 2021 г.).

Россия и Турция вносят весомый вклад в поддержание перемирия между противоборствующими сторонами в Ливии. Как известно, 24 октября по итогам заседания Совместного военного комитета в формате «5 плюс 5» объявлено о прекращении боевых действий на территории всей страны. С.В.Лавров и М.Чавушоглу сосредоточатся на поиске путей дальнейшего налаживания инклюзивного политического диалога и возвращения социально-экономической и общественной жизни в Ливии в мирное, стабильное русло.

Планируется детально проработать текущие вопросы, связанные с реализацией трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с.г. по Нагорному Карабаху. Акцент будет сделан на минимизации рисков возможных боестолкновений и оказание сторонам гуманитарной помощи.

В центре внимания будет налаживание деятельности Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Рассматриваем данный Центр в качестве вспомогательного элемента постконфликтного урегулирования в дополнение к миссии российских миротворцев и другим мероприятиям. В его задачи, как известно, входит мониторинг ситуации методами визуального наблюдения, в частности, сбор, обобщение и проверка данных о нарушениях с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Российская сторона выражает серьезную озабоченность переброской иностранных наемников в октябре-ноябре в зону нагорно-карабахского конфликта.

Министры обменяются взглядами на текущее положение дел во внутриукраинском кризисе.

Важное внимание в ходе заседания будет уделено обсуждению вопросов наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Будет затронута совместная работа по таким взаимовыгодным проектам, как строительство АЭС «Аккую» и эксплуатация газопровода «Турецкий поток».

Констатируем, что за время пандемии торгово-экономические отношения с Турцией заметно «просели». За январь-октябрь 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. товарооборот снизился на 23,2% (до 16,7 млрд долл. США), в т.ч. отечественный экспорт – на 28,5% (до 12,7 млрд долл. США), а импорт вырос на 0,6% (до 3,96 млрд долл. США). Такая динамика вызвана не только объективными причинами (всеобщий «локдаун» на фоне распространения коронавирусной инфекции), но и практикой применения турками дополнительных пошлин к российским товарам.

Последние десять лет наблюдаем рекордный рост выездного туризма из России в Турцию. В 2019 г. его показатели составили почти 7 млн чел. Параллельно с увеличением популярности турецкого направления растет и количество несчастных случаев с россиянами на турецких курортах, в т.ч. с детьми. На заседании СГСП С.В.Лавров намерен уделить особое внимание путям выправления сложившейся ситуации и защите прав российских туристов.

Пандемия определила возникновение такого перспективного направления взаимодействия между российскими и турецкими контрагентами, как локализация производства в Турции российской вакцины против коронавируса «Спутник V». В ходе встречи намерены подтвердить заинтересованность в расширении кооперации в данной сфере.

На переговорах предусматривается обмен мнениями по практическим шагам в целях наращивания российско-турецкого культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе активизации контактов в сферах образования, науки, культуры и искусства, информации, туризма, по линии институтов гражданского общества.

Исходим из важности сохранения Св.Софии в Стамбуле в качестве достояния мировой культуры, защиты находящихся там произведений христианского искусства и обеспечения беспрепятственного доступа к ним граждан всех вероисповеданий.

Рассчитываем, что предстоящая встреча министров в рамках СГСП внесет реальный вклад в дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений между Россией и Турцией и укрепит стратегическое видение актуальных международных проблем при учете национальных интересов двух стран.