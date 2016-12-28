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28.12.2016:19

Об ответных мерах на объявление военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при Посольстве России в Болгарии persona non grata

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

28 декабря Посол Болгарии А.Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении persona non grata помощника военного атташе при Посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов.

Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре с.г. военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при Посольстве России в Софии.

 

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