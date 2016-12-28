Об ответных мерах на объявление военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при Посольстве России в Болгарии persona non grata

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 декабря Посол Болгарии А.Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении persona non grata помощника военного атташе при Посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов.

Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре с.г. военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при Посольстве России в Софии.