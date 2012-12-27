Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова телеканалу «Матч ТВ», Москва, 27 декабря 2020 года

Вопрос: Спасибо, что нашли время ответить на вопросы спортивного канала «Матч ТВ». Мы очень ждали встречи с Вами как с представителем нашей страны и как с болельщиком московского «Спартака». Ваши слова: «Для меня «Спартак» — это больше, чем команда. Это то, что во время самых тяжелых переговоров помогает найти душевное равновесие». Правильно ли я понимаю, что последнее время Вам было сложно его искать?

С.В.Лавров: Я бы не сказал. Есть сочетание качества игры и результата. Не всегда бывает совпадение того и другого. Часто везет. Но когда везет, это тоже неплохо.

Вопрос: То, что сейчас происходит, для Вас как для болельщика московского «Спартака» — это больше гнев, улыбка, озадаченность?

С.В.Лавров: Мы привыкли быть патриотами московского «Спартака». Его кидало из стороны в сторону не раз в этой жизни. Никого больше не припомню, кроме «Динамо», кто вылетал во вторую лигу в своей истории. Но тем и интересен феномен «Спартака». Не бывает такого, чтобы болельщик говорил, что он больше не болеет за команду. Есть какая-то внутренняя энергетика. Даже когда «Спартак» играет из рук вон плохо, она заставляет тебя оставаться с этой командой.

Вопрос: Вы понимаете, как все устроено в «Спартаке»?

С.В.Лавров: Нет, и не хочу этого знать.

Вопрос: Почему?

С.В.Лавров: Я интересуюсь игрой, а не внутренними командными событиями.

Вопрос: Вы явно слышали, что сказал Д.Тедеско сразу после матча с «Зенитом» о том, что не будет продлевать контракт. Как Вы все это восприняли? Это попытка уйти досрочно, оказать давление?

С.В.Лавров: Даже не буду гадать. Это слишком личный вопрос. И, будучи личным, он не завязан на то, как выстроены отношения с руководством, владельцами клуба, с командой.

Вопрос: Как Вы считаете, есть ли логика в таком плохом выступлении российских клубов в Еврокубках в этом сезоне?

С.В.Лавров: Наверное, логика есть. Выходят многочисленные аналитические статьи и в вашей программе, и в «Спорт-экспрессе», и в «Советском спорте» по поводу того, чем отличается российский футбол от европейского, где мы так неважно выступаем. Одно из ключевых отличий — это частота выступлений. Наши играют раз в неделю за редчайшими исключениями в виде тех, кто пробился в Еврокубки, но это бывает пару месяцев в году. Весь остальной сезон — игра раз в неделю. Смотришь параллельно на Английскую Премьер-лигу, на Испанию, Италию, Германию, где две игры в неделю - это норма. Конечно, там совершенно другая спортивная, физическая форма у игроков и, соответственно, другие скорости.

Много читал про варианты реформы российского чемпионата. Л.Федун выдвигал свои предложения, были идеи расширить до 18 команд, разбить 16 пополам или убрать еще две команды. Убежден, что-то надо делать. Частота, регулярность выступлений напрямую сказывается на скоростях, выносливости, способности быстро решать комбинационные задачи на поле, а не «таскать» мяч в надежде на какой-то дальний навес, на то, что какой-то там «столб» выпрыгнет и головой постарается что-то сделать.

Не хочу никого обижать, но система осень-осень-весна, мне кажется, не для нас. Футбол происходит на грязных, мокрых полях, и это при трехмесячной паузе в самое лучшее время года. Мы как-то жили с системой весна-весна-осень в СССР. Переход на нынешнюю систему, состоявшийся несколько лет назад, обуславливался необходимостью сделать максимально комфортные условия для команд, попадающих в Еврокубки, чтобы от выигрыша трофея до Еврокубка было меньше времени. Вот мы имеем результат.

Вопрос: Как Вы считаете, лимит на легионеров — это зло?

С.В.Лавров: Не думаю. Какая-то степень защиты российского футбола должна существовать. Другое дело, что к этой задаче нужно подходить вкупе с проблемой финансового вознаграждения. Не владею этой проблемой, но от многих слышал (в том числе от зарубежных коллег), что к нам едут спортсмены, которых прельщают более высокие заработки. Видимо, речь не о первых лицах, лидерах команд. Но если брать средний уровень, то логика такая. Если так продолжится, то наши игроки будут получать меньше возможностей набирать силу и по этой причине тоже.

Вопрос: Не считаете, что когда-нибудь в нашей стране возможно будет уйти футбольным клубам от бюджетного финансирования? За рубежом очень сложно найти команды, содержащиеся государством или регионом.

С.В.Лавров: Я слишком мало владею деталями ситуации. Но то, что клубы не продержатся без субсидирования, об этом хорошо известно. Л.Федун высказывал идею о том, чтобы сделать «Спартак» «народной командой». Задолго до того высказывал такую же идею еще один болельщик «Спартака» П.Авен. Я бы только приветствовал, если болельщики «Спартака» стали бы ощущать себя еще и прямыми владельцами команды и через какую-то демократическую процедуру определять способ выбора руководства.

Вопрос: Очень необычная история произошла в конце этого года, когда «Спартак» играл с «Сочи». Когда Д.Тедеско и Д.Бородин поругались, встал вопрос о расизме. Думаю, имелась в виду ксенофобия. Как Вы считаете, есть ли это все в российском футболе? Как Вы восприняли эту историю?

С.В.Лавров: Я против того, чтобы по любой причине друг друга обзывать. Мне по работе положено такой принцип отстаивать. Но и в жизни я человек абсолютно терпимый: вырос в многонациональном окружении. В институте общался с представителями всех национальностей. Никто никого никогда не отличал и не уличал ни в чем.

Но, если говорить об официальных делах, у нас есть законы

«О противодействии экстремистской деятельности» и «О физической культуре и спорте», где прописана недопустимость какой-либо ксенофобии по отношению к спортсменам и между спортсменами.

В ООН мы каждый год продвигаем резолюцию, которая получает подавляющее большинство голосов (только США и Украина голосуют против). Она посвящена борьбе с любыми формами возрождения нацизма, неонацизма, ксенофобии, расизма, расовой нетерпимости и любых других форм нетерпимости по признаку этнической принадлежности, цвету кожи и т.д. Это важные вещи.

Параллельно в ООН принимается интересная резолюция «Спорт как средство содействия воспитанию, здоровью развитию и миру». Она гласит, что путь к более здоровой и счастливой жизни лежит через развитие спорта и олимпийских идеалов. Там тоже подчеркивается неприемлемость какого-либо рода ксенофобии и дискриминации.

Что касается конкретного эпизода в Сочи. Если было сказано что-то вроде: «Ты в гостях, поэтому веди себя как мы тебе скажем», – это не российское отношение к гостям. Даже если согласиться с логикой, что если ты находишься в гостях, то веди себя как тебе скажут. Он не гость, а приглашенный специалист, который в России работает. Как бы кто ни относился к его спортивным убеждениям, взглядам, считаю, все-таки нужно быть терпимыми.

Вопрос: У Вас есть позиция касательно того, кто должен быть тренером «Спартака»? Иностранец или россиянин?

С.В.Лавров: Я всегда выступал за россиянина.

Вопрос: Сейчас есть такой человек?

С.В.Лавров: Не буду говорить. Однажды мы уже это обсуждали.

Вопрос: Решение Спортивного арбитражного суда по России, то что они приняли 2 года, — это меньшее из зол?

С.В.Лавров: Наверное. Два года меньше, чем четыре. Если я правильно понимаю, разрешение иметь на спортивной форме национальную символику – это тоже послабление по сравнению с тем, что было 4 года назад, что было на предыдущих Зимних Олимпийских играх. Регламентирование поведения зрителей, возможность для зрителей иметь национальные флаги, национальную символику, – это тоже отличает это решение от того, что было раньше.

Непонятно и, я считаю, неприемлемо положение, касающееся запрета руководителям государств соответствующих стран посещать спортивные состязания. Хотя и введены исключения, когда глава государства или Правительства, где проходят соревнования, направляет личные приглашения.

Я категорически против допинга как такового. Он разрушает здоровье. Но есть вещи, которые необходимо ликвидировать в международном движении за чистоту спорта. Мы долгое время работаем с ВАДА. На каком-то этапе недооценивали необходимость активной работы в этой структуре. Кризис с РУСАДА, думаю, наконец-то завершился. Надеюсь, что после решения Спортивного арбитражного суда мы все сделаем правильные выводы.

Самое главное в этом решении — нет коллективной ответственности. Чистые спортсмены, как это было на прошлых зимних олимпийских играх, не должны будут теперь обращаться за неким специальным приглашением со стороны Международного олимпийского комитета. Если ты чист, если у тебя нет истории допинга или если твоя дисквалификация уже истекла, никаких приглашений тебе не нужно, ты имеешь полное право в соответствии с решением твоей Федерации «котироваться» в сборную для участия в Олимпийских играх.

Но есть и необходимость реформировать ВАДА. Я помню «историю» М.Шараповой с мельдонием. Этот препарат продается в аптеках без рецепта. Эту и подобные ей проблемы нужно каким-то образом решать.

Я ВАДА критикую за то, что они вводят непонятные, явно дискриминационные ужесточения, но при этом считается, что ВАДА недостаточно жестко себя ведет по отношению к России. Руководитель антидопингового агентства США Т.Тигерт уже обрушился на ВАДА с резкими обвинениями в том, что она «выгораживает» русских и ее саму надо реформировать. Параллельно пригрозил, что на базе пресловутого «акта Родченкова» в США создается своя система, которая будет работать и оттеснит ВАДА на обочину мировых спортивных дискуссий по поводу борьбы с допингом. Если эта система будет действительно внедрена, это будет позор для всего спорта. При том, что ВАДА несовершенна, и 90% членов исполкома представляют страны НАТО или ближайших союзников альянса.

Вопрос: То есть Вы считаете, что это уже политическая сторона?

С.В.Лавров: Это ни о чем не говорит, конечно. Просто говорить, что спорт в странах НАТО развит намного лучше и борьба с допингом там тоже лучше – это такое заявление, которое попахивает дискриминацией всех остальных. Я не сомневаюсь, что можно обеспечить профессиональный политически и географически сбалансированный состав. Этот состав будет всем приемлем. Тем не менее нынешнее руководство ВАДА стремится исправить такого рода перекосы. Мы должны защищать ВАДА перед лицом такой попытки приватизировать и эту сферу международных отношений. Американцы хотят её просто приватизировать.

Вопрос: Помимо этого, что мы еще должны сделать чтобы нас действительно воспринимали как великую спортивную державу? Потому что у российского спорта сейчас довольно тяжелый имидж за рубежом.

С.В.Лавров: Этот имидж «тяжелый» из-за того, что конкретные, неприемлемые для нас самих эпизоды с злоупотреблением со стороны спортсменов, раздувают в т.ч. для того, чтобы оставить «в тени» порой не менее очевидные нарушения, которые допускают в той же Германии, в тех же США. У них, как Вы знаете, профессиональные лиги никаким допинговым проверкам не подлежат. Порой раздувают скандал, а потом весь этот скандал оказывается «пшиком». Как и произошло с биатлонистом А.В.Логиновым на Чемпионате мира в Австрии. В 6 утра в его номер вломились с оружием, тренера его подняли. Потом стали извиняться, когда не обнаружили никаких улик применения допинга. Здесь необходимо взвешенно подходить к тому, как относится мировая общественность, мировая спортивная пресса к одним и тем же событиям, одного и того же порядка, происходящих у нас и у них. Не только в спорте. Много чего есть и в политике, и в экономике, что толкуется

по-разному с позиции двойных стандартов. Я твердо знаю, что, помимо очевидных нарушений российских спортсменов, есть еще и установка среди околоспортивных западных деятелей всячески «выпячивать» нашу роль в продвижении допинга и затушёвывать то, что происходит на Западе. Я уже не говорю про такой набивший всем оскомину пример, как «астматики» норвежцы, другие скандинавы. Но, говоря об имидже нашего спорта, я не считаю, что он где-то потускнел. Россия по-прежнему великая спортивная держава. У меня нет в этом никаких сомнений. Нас ценят, уважают. Во многом – если не в решающей степени – вердикт, вынесенный Спортивным арбитражным судом, был обусловлен тем, что есть понимание о резком падении качества международных соревнований. В случае отсутствия там такой мощной страны как Россия, упадет зрелищность. Там упоминают рекламодателей. Зрелищность для болельщиков, конечно, будет совсем не той. Острота противостояния между Россией и США, Россией и Канадой, Россией и Скандинавией (если брать зимние виды спорта), Россией и Германией, – это всегда «вывеска». На нее ходят. Спорт без зрителей – как мы убеждаемся, наблюдая европейский футбольный чемпионат при пустых трибунах, – дает совершенно другое восприятие.

У нас по-прежнему выступают многие иностранцы в хоккее, футболе, баскетболе, волейболе. Я считаю, что это нужно поощрять. Мы говорили про легионеров. Без них никуда. Сейчас это уже интернациональная история. Мы не можем запереться в своих национальных границах. Но для великой спортивной державы очень важны такие вещи, как воспитание молодежи, школы, академии. Когда я был мальчишкой, футбольная школа молодежи (ФШМ) была пределом мечтаний. Потом была академия Спартака. Сейчас я был восхищен академией ФК «Краснодар». Я там был. С.Н.Галицкий показывал. Это одно из величайших достижений нашего футбола в плане создания базы для его развития, не говоря о фантастическом, удобном стадионе (с функцией повторов моментов на экране и т.д.).

У нас есть такое понятие, как спортивная дипломатия. Мы заинтересованы в том, чтобы вместе с соответствующими спортивными федерациями, с Олимпийским комитетом защищать наши интересы, чтобы нас не дискриминировали, и одновременно продвигать позитивное, объективное восприятие нашего спорта.

Вопрос: А что это такое? Объясните, пожалуйста.

С.В.Лавров: Когда был чемпионат мира по футболу, у нас в МИД России активно работал Посол по особым поручениям. Он распространял информацию, показывал через наши посольства заграницей, какие возможности здесь существуют для болельщиков. Считаю, во многом то количество болельщиков, которые приехали, обусловлено подробной, регулярно поставляемой информацией.

В конце ноября Минспорта при нашей поддержке провел встречу с послами африканских стран. В прошлом году в Сочи прошел саммит Россия-Африка, в рамках которого был создан Форум партнерства Россия-Африка. Одним из его направлений является спортивный диалог. Интересно послушать спортсменов с континента, откуда идет поток граждан в разные европейские чемпионаты. У нас сейчас работает посол по особым поручениям. Он будет в тесном контакте с министерством спорта, спортивными федерациями делать всё, чтобы наш спорт получал достойную презентацию на мировых аренах.

Вопрос: Вы считаете, что мы защищены? Возвращаясь к WADA и словам нашей легенды В.А.Фетисова, что сменились три Министра спорта и два председателя Олимпийского комитета России (ОКР) и диалог никак не нашли. Сейчас Вы чувствуете, что это изменилось?

С.В.Лавров: В.А.Фетисов мой хороший товарищ. Я потом с ним сам поговорю.

Вопрос: А.С.Аршавин сказал, что 50 лет нам ждать победы в еврокубках. Сергей Викторович, как Вы считаете?

С.В.Лавров: Ему виднее, он «покеры» делал в Англии.

Вопрос: Правда, 50 лет?

С.В.Лавров: Я не могу так далеко заглядывать. У нас задача провести переговоры в течение года с определенным количеством стран.

Вопрос: Я знаю, что Вы футболом занимаетесь. По-прежнему?

С.В.Лавров: Да, «бегаю» по воскресеньям.

Вопрос: Почему не встали на коньки?

С.В.Лавров: Я стоял на коньках. Я начинал, кстати, играть в хоккей, а не футбол. В деревне под Ногинском под Москвой. Там был стадион «Спартак», с чего я, собственно, и «загорелся» Спартаком. У нас была команда «Золотая шайба». К валенкам привязывали полозья. Нормальные коньки тогда еще были не у всех. Но играли. Я играл даже в МГИМО, когда поступил. Первые два курса. У нас была сводная команда – с Министерством внешней торговли. Ими нас разбавляли точнее. У нас не много было желающих. «Десятая лига» в Москве. Потом, когда близорукость стала развиваться, а контактных линз еще не было, это как-то само собой отпало. Я уже плохо шайбу видел. Если бы сейчас, то можно встать в принципе. Но

как-то футбол уже захватил.

Вопрос: И гребной слалом?

С.В.Лавров: Не столько гребной слалом, сколько рафтинг. Я возглавляю Федерацию гребного слалома России. В основном это каяки, каноэ, байдарки. Именно на бурной воде. Сам занимаюсь «тысячу лет» рафтингом, но не спортивным, а туристическим: Алтай, Урал.