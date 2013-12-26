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26.12.2013:53

О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяном

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

26 декабря состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяна.

Стороны продолжили обмен мнениями по текущим вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Особое внимание было уделено обсуждению нагорно-карабахской проблематики в контексте выполнения положений заявления, подписанного 9 ноября с.г. лидерами России, Азербайджана и Армении.

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