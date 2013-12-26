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О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Центральноафриканской Республики в Москве Л.Додону
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
26 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Центральноафриканской Республики в Москве Леона Додону по его просьбе.
В ходе беседы Л.Додону информировал о развитии военно-политической обстановки в ЦАР в свете запланированных на 27 декабря с.г. президентских и парламентских выборов в этой стране.
С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, независимости, территориальной целостности и внутриполитической стабильности ЦАР, подчеркнута важность предстоящего волеизъявления центральноафриканского народа в контексте нормализации обстановки в Республике, как об этом неоднократно указывалось в соответствующих документах ООН и ее Совета Безопасности.