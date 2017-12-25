О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с участниками программы Фонда Горчакова «Диалог во имя будущего»

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 декабря Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел встречу с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда Горчакова «Диалог во имя будущего» в формате видеоконференции.

В открытом живом диалоге участники мероприятия получили ответы главы российской дипломатии на актуальные вопросы международных отношений. В числе затронутых тем – ведущая роль России в современной мировой политике, сотрудничество в универсальном, региональном и двустороннем форматах, солидарное противодействие наиболее острым вызовам и угрозам, социально-экономическая и гуманитарная проблематика, евразийская интеграция.

В нынешнем году юбилейный «Диалог во имя будущего» впервые прошел в онлайн-режиме и был приурочен к 75-летию Великой Победы и 75-летию ООН. Его гостями стали делегаты из 19 государств СНГ, Европы и Центральной Азии, а также ведущие российские политологи, научные эксперты, культурные деятели и представители органов государственного управления.