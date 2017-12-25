Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на форуме «Диалог во имя будущего», Москва, 25 декабря 2020 года

Добрый день.

В этом году ваша научно-образовательная программа юбилейная – десятая, и год юбилейный – 75 лет победы во Второй мировой войне, 75 лет создания ООН. Конечно, вся эта символика заставляет более тщательно рассматривать происходящие в мире события.

На начало нынешнего года у всех нас накопилось немало проблем трансграничного характера, которые угрожают всем странам: международный терроризм, наркобизнес, другие формы организованной преступности. А также и различные сложности с обеспечением населения (продовольственная безопасность), угроза распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и многое другое. Все эти проблемы не знают границ. Мы долгие годы призывали всё мировое сообщество объединять усилия, а не пытаться решать эти проблемы, включая разгул международного терроризма и наркотрафика, в одиночку, и не пытаться использовать их для достижения неких геополитических целей. Такое в истории уже бывало. Террористов пытались использовать против Советского Союза в Афганистане. Ничего из этого не получилось. Расчет был на то, что можно будет с ними договориться, они помогут достичь каких-то результатов «на земле», а потом они останутся послушными. Так не бывает. Так не получилось ни в Афганистане, ни в Ираке, где США в результате своей агрессии создали Аль-Каиду. В Сирии только благодаря активным усилиям, в том числе России, удалось не допустить повторения ливийского сценария. Результаты интервенции, которые Запад активно провозглашал как несущие демократию, свободу и уважение прав человека, обернулись грубейшим нарушением, попранием самого главного права человека – права на жизнь. Потоки беженцев из этого региона заполонили Европу. Террористы с Ближнего Востока, которые взаимодействовали и продолжают взаимодействовать с западными коллегами, многими членами НАТО. Они угрожают Афганистану, Центральной Азии и готовы распространять свои усилия по созданию т.н. халифата далеко за пределами этого региона, в том числе в Юго-Восточной Азии.

На все эти трансграничные проблемы наложилась еще одна. Это пандемия коронавирусной инфекции. Нам казалась, что в условиях, когда из-за этого усугубились все имевшиеся до сих пор перечисленные риски и угрозы, нужно отбросить в сторону эгоизм, объединиться и работать вместе. К этому призывал Генеральный секретарь ООН А.Гутерреш, предлагая хотя бы на период пандемии приостановить односторонние, нелегитимные санкции, принимаемые западными коллегами в отношении отдельных стран. Санкции, которые и так бьют по населению, социальной ситуации, а в период пандемии они не позволяют даже купить нормальные лекарства. Этот призыв с трудом пробивает себе дорогу. К сожалению, далеко не все прониклись необходимостью на практике воплощать свои лозунги о многосторонности, продвижении общих ценностей и т.д. Многосторонность и общие ценности на Западе трактуют как необходимость для всех остальных согласиться с тем, что «музыку заказывает» и «моду» определяет Запад, и пути решения международных и региональных проблем тоже находятся в Вашингтоне, Брюсселе и других западных столицах стран-членов НАТО и ЕС. Это попытка подходить к мировым проблемам с логикой «игры в одни ворота» или «игры с нулевой суммой». Считаем, что, при всех переменах на международной арене базовые принципы устава ООН, предполагающие суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела, мирное урегулирование споров и коллективное действие в интересах обеспечения безопасности – в полной мере сохраняют свою силу, и даже становятся более актуальными. Безусловно, реформы нужны. По сравнению с 1945 годом на планете гораздо больше суверенных государств, потому что эпоха колониализма была практически завершена. Практически, потому что 17 территорий остаются зависимыми от западных коллег, которые категорически не хотят выполнять известную декларацию ООН, требующую предоставить независимость колониальным странам и народам. Этот процесс не завершен. Не будем об этом забывать, тем более в 60-летнюю годовщину принятия Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Вместо того, чтобы максимально сотрудничать в ООН, являющейся воплощением многосторонности в универсальном смысле, последние несколько лет изобретаются инициативы, которые эту многосторонность будут определять иначе. Когда в ООН западным друзьям приходится продвигать свои идеи, они естественно должны вести переговоры с Россией, Китаем, другими странами, Движением неприсоединения, африканцами, азиатами, латиноамериканцами. Далеко не всегда европейцы могут продвигать свои интересы в таком универсальном формате. Вместо того, чтобы идти на компромисс, как это положено для достижения общего согласия и искать баланс интересов, они просто стремятся вынести интересующие их идеологические проекты за рамки системы ООН.

Вместо уважения универсальной многосторонности, воплощенной в ООН, продвигается концепция т.н. «эффективного мультилатерализма». Ее авторами выступают Франция и Германия и активно поддерживают США. Она предполагает, что Запад и конкретно Евросоюз являются идеалом мультилатеразима. Он должен свои подходы к международному сотрудничеству продвигать и навязывать всем остальным. Уже какие-то планируются структуры, – «Альянс за мультилатерализм», - куда пригласят не всех, а только тех, кто удобен Западу, и кто не будет задавать лишних вопросов. То же самое сейчас я слышал, планируется Вашингтоном. Там хотят создать «Сообщество демократий». Такая попытка уже делалась, когда М.Олбрайт была Госсекретарем США. Речь идёт о людях, которые сами себя назначили судьями и будут решать, кого записать в «демократы» и пригласить на этот саммит, а кого оставить за рамками этой идеи и сделать объектом приложения критических усилий со стороны этого «демократического» сообщества. Считаем, что это неправильный путь. Как бы ни трудно было в рамках ООН, универсальных конвенций добиваться результата, но достигнутые в таких тяжелых переговорах договоренности, опирающиеся на баланс интересов гораздо надежнее, чем попытки навязывать решения через силу. Даже если какие-то страны поддадутся такому давлению, то это соглашение не будет устойчивым.

В мире есть немало структур, функционирующих и решающих свои задачи при полном уважении Устава ООН. Это все структуры на пространстве СНГ: само Содружество Независимых Государств, ОДКБ, Евразийский экономический союз, ШОС. Давайте не будем забывать, что лет 10 назад, после кризиса 2008 г. «Группа двадцати» стала регулярно собираться, потому что «семерка» западных держав осознала неспособность править миром «всемером» и устанавливать условия и методы в сфере экономики и финансов. Раньше это была их прерогатива, и все молчаливо принимали ее приоритет. Сейчас, когда создана «Группа двадцати», «семерка» – это только одна группа участников. Вторая группа участников – это БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР). Целый ряд других участников «двадцатки» являются единомышленниками БРИКС и выступают за то, чтобы мировая экономическая и финансовая система стали более демократичными. Если честнее сказать, чтобы просто стали демократичными, потому что сейчас они совсем не демократичны. И то что происходит со злоупотреблением роли доллара уже заботит не только страны, против которых США объявляют нелегитимные санкции, просто извращая свою роль, как эмитента одной из основных валют, но и другие страны. Не только Россия, Китай, Иран, члены ШОС все больше хотят переходить на механизмы, которые будут опираться на национальные валюты при осуществлении торговых и инвестиционных расчетов. В Европе начинают подумывать, особенно с учетом достаточно солидных позиций евро, о том, чтобы отходить от какой-либо зависимости от доллара.

В нынешней ситуации целый ряд международных, универсальных структур подвергаются реальным угрозам. США вышли из ЮНЕСКО, Совета ООН по правам человека, Парижского соглашения по климату. Говорят, что новая Администрация США будет более предрасположена для возвращения в международные структуры, но тенденция имеет место. Даже если Вашингтон возвращается в те или иные многосторонние структуры, он посылает сигнал, что не хочет подчинять свои действия коллективным решениям, если они не отражают интересы США на сто процентов. А таких решений не может быть по определению.

Все нелегитимные односторонние санкции США, Евросоюза и их т.н. «союзников» в Азии подрывают Всемирную торговую организацию (ВТО). Она и без этих санкций переживает тяжелые времена. В ВТО многие годы не функционирует Орган по разрешению споров по той причине, что в нем должен быть кворум. США категорически блокируют назначение новых членов Органа по разрешению споров, чтобы не допустить формирования кворума. Без дееспособности этого механизма все жалобы на США, направляемые Евросоюзом и другими странами в ВТО, невозможно рассматривать. Как результат, в мировую торговлю начинает внедряться анархия. Ее используют те, кто имеет наиболее серьезные рычаги. Прежде всего, это валюта (имею в виду роль доллара), система СВИФТ и другие механизмы.

Как подчеркнул Президент России В.В.Путин, выступаем за объединение усилий в мировой экономике (в частности, его инициатива по формированию Большого Евразийского партнерства на огромном Евразийском континенте с участием ШОС, АСЕАН, ЕАЭС, всех других расположенных на нем стран, включая государства-члены Евросоюза). У нас колоссальные конкурентные преимущества: мы живем на одном континенте. У нас есть всё для того, чтобы сделать их максимально эффективными: ресурсы России, технологии Евросоюза, России, Китая, колоссальный рынок и многое другое. Не использовать все это, продолжать действовать в «келейных» форматах – серьезная ошибка.

То же самое мы продвигаем в сфере мировой политики. Президент России В.В.Путин предложил созвать саммит лидеров «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН. На это предложение было дано согласие в начале нынешнего года, но пандемия внесла свои коррективы. Конечно, можно проводить его и по видеосвязи. Но с учетом важности и сложности накопившихся проблем мы убеждены, что требуется очная встреча. Надеюсь, проведем ее в ближайшее время. Одной из задач будет обсуждение ситуации со стратегической стабильностью, поскольку разрушили практически все механизмы, контролировавшие вооружение.