О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова c Послом Государства Катар в Москве Ф.Аль-Аттыйей

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Катар Фахада Аль-Аттыйю по случаю завершения его миссии в Российской Федерации.

В ходе состоявшейся беседы был подтвержден настрой Москвы и Дохи на дальнейшее продвижение всего комплекса многопланового российско-катарского сотрудничества, включая поддержание активного политического диалога по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня, а также укрепление взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ф.Аль-Аттыйе был вручен нагрудный знак «За взаимодействие» Министерства иностранных дел Российской Федерации, которым он награжден за значительный личный вклад в развитие российско-катарских дружественных отношений.