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25.12.2015:24

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с ливийским общественно-политическим деятелем, главой политдвижения «Возрождение Ливии» А.А.Найедом

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

25 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял ливийского общественно-политического деятеля, главу политдвижения «Возрождение Ливии» Арефа Али Найеда.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии и вокруг нее с акцентом на проблематику комплексного урегулирования ливийского кризиса в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и положениями резолюции 2510 СБ ООН, нацеленной на обеспечение единства, территориальной целостности и суверенитета страны.

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