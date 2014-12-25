О внесении добровольного взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК) внесен добровольный взнос в размере 2 млн швейцарских франков для финансирования расходов, связанных с принятием мер по урегулированию гуманитарных последствий нагорно-карабахского конфликта.

Это направление стало одним из приоритетов в плодотворном сотрудничестве между Российской Федерацией и МККК. Нашей страной предпринимаются масштабные усилия по оказанию помощи гражданскому населению и восстановлению гражданской инфраструктуры региона. Готовы к дальнейшему взаимодействию с Комитетом и рассчитываем, что МККК продолжит эффективную работу «на земле» в сферах, входящих в его мандат.