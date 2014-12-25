О добровольном взносе Российской Федерации в бюджет Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Российская Федерация в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 г. № 3482-р осуществила добровольный взнос в размере 80 000 долларов США в бюджет Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке (КБО ООН). Целью данного взноса является финансирование расходов, связанных с реализацией проекта по исследованию взаимосвязи изменения климата, деградации земель и миграции в Центральной Азии.

Проектом предусмотрен анализ влияния практики землепользования на миграцию в национальном и региональном разрезах, в т.ч. в контексте текущей коронавирусной пандемии. Планируется провести оценку перспектив создания в регионе новых рабочих мест, внедрения устойчивых методов ведения сельского хозяйства, повышения квалификации сельской молодежи и возвращающихся в страны ЦА мигрантов.

Это первый взнос России в КБО ООН, вновь подтверждающий роль нашей страны как ответственного донора в сфере содействия международному развитию.