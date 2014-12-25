О завершении деятельности миротворческой операции Афросоюза и ООН в Дарфуре (Судан)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2559, прекращающую с 31 декабря 2020 г. действие мандата Совместной миссии Афросоюза и ООН в Дарфуре. 1 января 2021 г. начнется вывод миротворцев из этого суданского региона. Завершиться процесс должен 30 июня 2021 г.

Данное решение носит плановый характер и продиктовано положительными тенденциями развития обстановки в Судане в целом и в Дарфуре в частности. Параметры свертывания миссии согласованы с суданскими властями и учитывают их подходы к данному вопросу.

Таким образом, завершается история одной из крупнейших и сложнейших миротворческих операций, в работе которой принимали участие и представители Российской Федерации. Вместе с тем ООН продолжит оказание содействия Судану, прежде всего по линии Миссии ООН по поддержке переходного периода.