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25.12.2014:49

О завершении деятельности миротворческой операции Афросоюза и ООН в Дарфуре (Судан)

2317-25-12-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

22 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2559, прекращающую с 31 декабря 2020 г. действие мандата Совместной миссии Афросоюза и ООН в Дарфуре. 1 января 2021 г. начнется вывод миротворцев из этого суданского региона. Завершиться процесс должен 30 июня 2021 г.

Данное решение носит плановый характер и продиктовано положительными тенденциями развития обстановки в Судане в целом и в Дарфуре в частности. Параметры свертывания миссии согласованы с суданскими властями и учитывают их подходы к данному вопросу.

Таким образом, завершается история одной из крупнейших и сложнейших миротворческих операций, в работе которой принимали участие и представители Российской Федерации. Вместе с тем ООН продолжит оказание содействия Судану, прежде всего по линии Миссии ООН по поддержке переходного периода.

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