Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с высказываниями Министра обороны Великобритании Б.Уоллеса

Обратили внимание на антироссийское заявление Министра обороны Великобритании Б.Уоллеса в интервью газете «The Daily Telegraph» 15 декабря.

Лондон продолжает использовать ничем не подтверждённые обвинения для оказания давления на Россию и поддержания антироссийских настроений в британском обществе. При этом конечная цель очевидна – оправдание агрессивной политики НАТО вообще и Великобритании – в частности.

Хотелось бы напомнить, что Россия добросовестно и в полном объеме выполнила свои обязательства по уничтожению запасов химоружия, которое завершено три года назад под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

При этом, как и предписано Конвенцией, Россия продолжает прием инспекций ОЗХО на бывших объектах по производству химоружия, включая те, которые подверглись конверсии для не запрещённых Конвенцией целей, а также в производственных зонах предприятий химической промышленности, подпадающих под установленные в Конвенции критерии. Какие-либо нарушения не выявлены.

Вызывает также удивление тезис Б.Уоллеса о якобы «вызывающем поведении России», проявляющемся «в повышенной активности вблизи морских и воздушных границ Великобритании».

Хотели бы напомнить о заверениях западных стран о том, что НАТО не будет продвигаться на Восток. Очевидно, альянс не выполнил своих обещаний. За прошедший период уже состоялось две волны расширения, военная инфраструктура НАТО приближается к российской границе, развертываются многонациональные контингенты в Балтийском регионе, создаются передовые центры тяжелого вооружения в Европе, повышается интенсивность учений, модернизируется военная инфраструктура, увеличиваются военные бюджеты государств альянса.

Все это создает предпосылки для возникновения инцидентов и усугубляет и без того сложную обстановку на континенте.

Мы вынуждены реагировать, с тем чтобы компенсировать возникающие угрозы безопасности страны. Это – законное право любого суверенного государства.

В целом интервью британского Министра подтверждает позицию Лондона о нежелании предметно обсуждать накопившиеся проблемы и разногласия путем профессионального диалога.